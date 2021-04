Westfries Museum komt met online expositie over Banda-eilanden

Op 8 mei, de dag dat Jan Pieterszoon Coen opdracht gaf tot een massa-executie op de Banda-eilanden, lanceert het Westfries Museum een online expositie. 'Pala' genaamd, het Indonesische woord voor nootmuskaat, waar het in die VOC-expeditie om draaide. In vlogs, podcast en longreads wordt de geschiedenis vanuit allerlei perspectieven - Moluks en Nederlands- belicht.

"Het verbaast me telkens weer hoe rijk de geschiedenis is, op hoeveel verschillende manieren je naar één en dezelfde gebeurtenis kunt kijken. Zeker waar het onze koloniale geschiedenis betreft, is onze blik lange tijd nogal eenzijdig geweest," stelt Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum.

In de online expositie komt de rijke geschiedenis en cultuur van de Banda-eilanden aan bod, aangevuld met nieuwe en kritische perspectieven en maakt podium voor het Bandanese verhaal en de Molukse gemeenschap in Nederland. Van interviews aan de Hortus in Leiden over de muskaatboom, een animatie van de Bandanese legende over het ontstaan van de eilanden, tot een fotoserie over het koloniale erfgoed dat herinnert aan de Nederlandse aanwezigheid op de eilanden.

Molukse perspectief

Volgens museumdirecteur Ad Geerdink, is tot nu toe het verhaal vanuit het Molukse perspectief onderbelicht geweest. "We vinden het als museum over de ‘gouden’ zeventiende eeuw belangrijk het verhaal van de gebeurtenissen in 1621 te vertellen op een manier die past bij deze tijd. Dat houdt voor mij in dat het een verhaal moet zijn vanuit het perspectief van de Bandanezen zelf, met ruimte voor de echo van de gebeurtenissen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland."

Er is dan ook voor het museum een belangrijke maatschappelijke rol weggelegd in de informatievoorziening rondom de discussie van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, legt Geerink in de video hieronder uit: