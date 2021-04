Gemengde reacties op aftrap stadsgesprekken

Waar de één blij is dat de stadsgesprekken maandag van start gaan , is de ander verbaasd over de gekozen vorm. Na het weekend wordt er eerst gestart met gesprekken op straat. "Ik denk dat het heel goed is om eerst mensen te bevragen hoe ze tegen het onderwerp aankijken", zegt Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum.

Antropoloog en Westfries Michiel Baas hield eerder een petitie tegen het standbeeld van J.P. Coen, organiseerde gesprekken met betrokken partijen en schreef daarover een adviesstuk aan de gemeente. Het doel daarvan is de geschiedenis niet uit te wissen, maar beter te duiden. Baas: "Dit is een klap in het gezicht voor alle partijen die er aandacht voor hebben gevraagd. De gesprekken zijn voortgekomen uit het grote protest. Vreemd dat het nu niet direct over Coen gaat. Het verbaast me dat het zo gedaan wordt, ik krijg er een beetje kippenvel van."

Romy Rondeltap van stichting Building the Baileo, die vorig jaar een protest organiseerde is teleurgesteld over het plan voor de stadsgesprekken. "Het gaat volledig voorbij aan de aanleiding, namelijk de discussie over het beeld van J.P. Coen. En dat is nu een minimaal onderdeel van de gesprekken. We hebben heel veel gesproken met raadsleden, een protest georganiseerd. We zijn bedreigd, onze adressen zijn gepbuliceerd. Het kostte heel veel energie en dan vind ik het ook een beetje laf dat deze discussie wordt vermeden. Ik denk dat ze bang zijn om de confrontatie aan te gaan."

Referendum beter idee

Rik Meester nam het initiatief tot een referendum over de toekomst van het beeld van J.P. Coen. Ook hij is kritisch over de invulling. "De gesprekken en discussies zijn bijzonder waardevol maar ontberen een gericht doel en ondermijnen daarmee de motivatie om eraan mee te doen." Volgens hem is een referendum over het beeld na afloop van de gesprekken het juist slotakkoord. "Met drie keuzemogelijkheden (laten staan, een creatieve aanpassing of

verplaatsen) in een referendum krijgt een ieder de kans om na de stadsgesprekken zijn of haar conclusies rond inclusie om te zetten in een keuze over een concrete Hoornse kwestie.

Zo kunnen we ervaren hoe een 'oneindige discussie' toch met elkaar kan worden opgelost. Hoorn moet immers ook niet bang zijn om verantwoord concrete keuzes met elkaar te

maken."