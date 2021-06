Besluit over vernieuwing Westfries Museum uitgesteld

Anderhalf uur lag de vergadering stil door een storing met de livestream. En eenmaal aanbeland bij het agendapunt over het museum stelde burgemeester Jan Nieuwenburg voor het besluit uit te stellen. Ook omdat er al twee voorstellen lagen van het CDA en Fractie Tonnaer.

Renovatie hard nodig

Eigenlijk zou vanavond gekozen worden uit één van de vier scenario's voor het renoveren van het museum aan de Roode Steen en het uitbreiden naar het naastgelegen gebouw. Een miljoeneninvestering: het gaat om onder meer funderingsherstel, verduurzamen en nieuwe klimaatinstallaties.

"Leuk is anders, want het loopt al even", zei verantwoordelijk wethouder Samir Bashara. "Het museum zal er niet blij mee zijn. Maar het is wel verstandig om het zo te behandelen dat er ook een besluit volgt. En als ik zo zie, betwijfel ik of dat zou lukken."

Alleen kort uitstel mogelijk

Toch is enige haast wel geboden. Want aan verschillende subsidies zitten ook deadlines verbonden. "We moet er op zo'n kort mogelijke termijn vervolg aan geven", aldus de wethouder. "Dit moet uiterlijk direct na de zomer behandeld worden, of eerder indien mogelijk. Dan zullen er geen onoverkomelijke problemen ontstaan."

Een meerderheid van de raad ging uiteindelijk akkoord met het uitstellen van het besluit. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bepaald.