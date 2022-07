Historische 18e-eeuwse spiegel gevonden in Westfries Museum tijdens renovatie

In september vorig jaar gaf de gemeente Hoorn groen licht voor een grootschalige renovatie aan het Westfries Museum, waarbij het museum aan de Roode Steen eveneens toekomstbestendig gemaakt wordt. Door het renoveren, het samenvoegen met het pand ernaast en een nieuwe kelder waar exposities gehouden kunnen worden, hoopt het museum in de toekomst te groeien naar 70.000 bezoekers per jaar.

Tijdens de voorbereidingen voor de renovatie is er een unieke ontdekking gedaan. In het museum werd namelijk achter een gipswand een natuurstenen schouw gevonden, mét een orginele spiegel uit de achttiende eeuw. Naast de medewerkers van het museum was dit ook een verrassing voor de wethouders Axel Boomgaars en Arthur Helling, die bij de politieke overdracht van het project de ontdekking graag wilden zien.

De achttiende eeuwse schouw met spiegel is op geen enkele foto vastgelegd, of beschreven in een document. Pieter Meijers, bureauhoofd Erfgoed van de gemeente Hoorn, noemt het dus ook een verrassing en een cadeautje. Voorlopig wordt de vondst veilig opgeborgen, waarna het - als de renovatie klaar is - deel zal uitmaken van het horecagedeelte in het Westfries Musem. Na de heropening moet de ruimte door de schouw een nog sterker karakter krijgen uit die tijd.

Nog meer historische vondsten

Eind vorige week deed het museum nóg een opvallende ontdekking tijdens de voorbereidingen van de renovatie. Bij het verwijderen van een verlaagd plafond kwam men tot de ontdekking dat er boven het verlaagde plafond een historisch plafond met stucwerk tevoorschijn kwam. Net als de schouw met spiegel stamt deze uit de achttiende eeuw.

Voor de komende jaren verwachten archeologen dat er nog meer vondsten gedaan zullen worden. De fundering van het Westfries Museum moet immers op de schop, waardoor er vier en een halve meter diep gegraven moet worden. Daarnaast moest er onder de grond ruimte vrij gemaakt worden voor de nieuwe kelder.