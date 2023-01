Hier kun je in de provincie op Nieuwjaarsdag een duik nemen

Traditiegetrouw beginnen veel mensen het nieuwe jaar met een nieuwjaarsduik. Na twee coronajaren kan het dit jaar weer: Met z'n allen rennend de zee in om vervolgens samen op te warmen met snert en chocolademelk in badjas mét warme muts. Waar kun je dit jaar weer de zee in plonsen? En wat is de geschiedenis eigenlijk van deze jaarlijkse traditie?

Na een zwemduik van ruim tien minuten komen de deelnemers het water uit. - NH Nieuws

In de hele provincie rennen mensen op 1 januari weer massaal het water in. Op meer dan 20 plekken kun je terecht voor een frisse start van het nieuwe jaar. Van officiële evenementen tot buurtinitiatieven: door heel de provincie is voor ieder wat wils. Zo kun je in Zandvoort meedoen aan de 'naakte' duik en is er in Overveen zelfs een loop-duik-loop. Bekijk het interactieve kaartje hieronder voor de plekken en tijden waar op 1 januari nieuwjaarsduiken worden georganiseerd. Tekst loopt door onder kaartje

In Egmond vindt dit jaar met zo'n 6.000 bezoekers en 2.500 deelnemers de grootste duik van het land plaats. NH Nieuws is erbij op 1 januari en zendt de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee live uit van 13.45 tot 14.15 uur.

Geschiedenis De nieuwjaarsduik is een typische Hollandse traditie die stamt uit het jaar 1960. Eerder sprak NH Nieuws met -de inmiddels overleden- Ok van Batenburg. Hij was naar eigen zeggen de grondlegger van de duik met nieuwjaar. Samen met andere leden van zwemclub Njord '59, stelde de zwemleraar op 1 januari 1960 voor een duik in de zee te nemen. "Voor de lol, als opening van het nieuwe badseizoen", vertelde Ok daar later over. NH Nieuws sprak Ok een paar jaar geleden over zijn herinneringen aan het begin van de duik, zie de video uit 2018 hieronder. Tekst gaat door onder video

Dankzij Ok van Batenburg hebben we overal Nieuwjaarsduiken - NH Nieuws / Paul Tromp

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kent de nieuwjaarsduik geen Hollandse oorsprong. Het fenomeen begon ooit in 1920 in Canada. De 'Polar Bear Plunge' (ijsbeerduik) is in honderd jaar van een klein evenement uitgegroeid tot een grootschalig evenement met duizenden 'ijsduikers'.