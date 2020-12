Gelukkig hebben we de foto's nog: fototentoonstelling nieuwjaarsduik Zandvoort

ZANDVOORT - Geen frisse duik op 1 januari in de zee bij Zandvoort, we zullen het met de foto's moeten doen. Op het Badhuisplein is namelijk een fototentoonstelling te zien over de oudste nieuwjaarsduik van het land.

Een impressie van de fototentoonstelling over de nieuwjaarsduik in Zandvoort

Om toch iets van de sfeer van de nieuwjaarsduik te creeëren in Zandvoort, werden fotografen opgeroepen om hun mooiste duikfoto's op te sturen. Een selectie zou geëxposeerd worden op het Badhuisplein en dat is nu dus het geval. Op een steenworp afstand van de plek waar het normaal al 62 jaar gebeurt op het Zandvoortse strand. Altijd.

Op 1 januari zouden duizenden mensen weer richting de zee rennen en kopje onder gaan in het ijskoude water. Zoúden, want de organisatie van de Zandvoortse nieuwjaarsduik liet onlangs weten dat het evenement, vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus, niet op een veilige manier georganiseerd kan worden.

De organisatie roept mensen op om niet zelf dan maar een nieuwjaarsduik te gaan nemen in zee. Er kan namelijk een verraderlijke stroming zijn en er zijn geen hulpdiensten aanwezig. Bij de nieuwjaarsduik staan normaal gesproken medewerkers van de KNRM paraat om in te grijpen als dat nodig is.

De sponsor van het evenement heeft voor 1 januari een alternatief bedacht. Iedereen wordt opgeroepen om thuis een blik te zoeken, er koud water met een snufje zout in te doen en dan bijvoorbeeld op het balkon of in de tuin over jezelf heen te kieperen, om klokslag twaalf uur. Weliswaar geen frisse duik, maar eerder een koude douche.

Initiatiefnemer Ok van Batenburg overleden

Bloemendaler Ok van Batenburg was, samen met zijn vrienden van zwemvereniging Njord '59, de grondlegger van de nieuwjaarsduik in Zandvoort. Hij overleed onlangs op 90-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.