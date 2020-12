Oprichter eerste nieuwjaarsduik Ok van Batenburg (90) overleden

BLOEMENDAAL - Ok van Batenburg, de initiatiefnemer van de eerste nieuwjaarsduik in Zandvoort, is op 90-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. Zijn partner Jankees, die eerder bij het verpleeghuis van zijn man 'inbrak' toen hij in quarantaine moest, zegt 'gebroken te zijn'. Ruim zestig jaar geleden rende Ok als eerste het Zandvoortse zeewater in voor een frisse duik op nieuwjaarsdag.

"Een lid stelde voor om op 1 januari in Zandvoort een duik in de zee te nemen. Voor de lol, als opening van het nieuwe badseizoen", vertelde Ok.

Eerder sprak NH Nieuws met Ok over hoe het idee van de nieuwjaarsduik tot stand kwam. De geboren en getogen Bloemendaler was zestig jaar geleden zwemleraar bij zwemclub Njord '59 in Haarlem.

Dankzij Ok van Batenburg hebben we overal Nieuwjaarsduiken - NH Nieuws / Paul Tromp

En zo was een traditie geboren. De eerste nieuwjaarsduiken hadden wel een ander karakter dan die van de afgelopen jaren. Er waren minder deelnemers, maar wel meerdere duiken. "We deden het altijd drie keer. Eerst de wilde duik en dan nog twee keer voor het publiek en de fotografen", aldus Ok.

'Een sensatie!'

Met oudjaarsdag had Ok niet veel. "Het is alleen maar vreten en een beetje zuipen erbij. Maar de volgende dag ga je in je blootje de zee in. Een sensatie!" Hij was er altijd bij op 1 januari. Van alle duiken was die in de strenge winter van 1963 wel de meest memorabele. "Dan werd je helemaal stijf", aldus Ok, die jarenlang als gekkigheidje in een badpak het koude water in rende.

De gezondheid ging de laatste jaren achteruit, duiken was geen optie meer. Ok keek voortaan in Zandvoort toe met de de eretitel 'Unox Duikmeester Ok' achterop zijn warme oranje trui. "Mensen moeten goed warmlopen voor ze het water ingaan en niet stil gaan staan als ze eruit komen", zo luidde zijn tip aan de deelnemers.

Een liefdevolle actie van Jankees

De laatste maanden kwam Ok weer in het nieuws, vanwege een liefdevolle actie van zijn partner Jankees. Ok was namelijk opgenomen in een verpleeghuis en Jankees had hem beloofd om hem nooit in de steek te laten. En helemaal niet als Ok in quarantaine zou moeten.

Dat laatste dreigde te gebeuren en dus glipte Jankees, met tassen vol kleding, langs de receptie en 'sloot zich op' bij zijn geliefde Ok. Uiteraard stond het zorgpersoneel eerst perplex van deze actie, maar de deal was snel gemaakt. Jankees nam de zorg voor Ok op zich en zo konden de verplegers zich meer bekommeren om de coronapatiënten op de afdeling.