Jankees zit nog altijd in verpleeghuis bij echtgenoot: "De vermoeidheid slaat toe"

BLOEMENDAAL - Jankees brak twee weken geleden in bij het verzorgingstehuis van zijn man Ok, om zo bij hem te kunnen zijn tijdens de quarantaineperiode van het tehuis. Inmiddels zit het echtpaar al die tijd samen en gaat Ok geestelijk flink vooruit met zijn geliefde om zich heen: "Ik heb zelf het idee dat mijn aanwezigheid enorm geholpen heeft", vertelt hij aan NH Radio.

"Ok heeft twaalf tia's gehad, twee hersenattacken, een hartaanval en is incontinent. Daarnaast heeft hij vaak blaasontsteking dus hij heeft veel zorg nodig", vertelde Jankees eerder over de recente opname van zijn man Ok.

Met z'n tweeën zitten ze nu in het verzorgingstehuis in het appartement van Ok. Hij verzorgt zijn man in de tussentijd fulltime. "De eerste twee weken gingen vrij goed en heb ik de normale verzorging gedaan. Nu de derde week slaat de vermoeidheid toe en moet ik eigenlijk opnieuw opladen." Met Ok gaat het geestelijk steeds beter nu zijn man er is. "Ik heb zelf het idee dat mijn aanwezigheid enorm geholpen heeft."

Opladen

De komende tijd blijft Jankees nog in het tehuis bij zijn man. "Hoe lang ik hier blijf, hangt af van hoe lang de mensen hier ziek zijn. De laatste COVID-19 besmetting is vorige week donderdag geweest, dus aanstaande maandag zal dat tien dagen na de eerste besmetting zijn. Maandag is het moment dat de artsen hier gaan kijken of de situatie oké is." Hij hoopt dat maandag de gang vrijgegeven wordt, zodat hij eventjes naar huis kan en tot rust kan komen.

Van het verplegend personeel heeft hij alleen maar positieve reacties gehoord. Volgens hem ging dat allemaal wel een beetje tussen neus en lippen door. "Ze zijn schichtig om iets te laten merken, maar sommige zijn ook weer heel open en vertellen mij hoe fantastisch het is dat ik dit doe voor mijn man."