Jankees 'breekt in' bij verpleeghuis om bij zijn man te zijn tijdens quarantaine

BLOEMENDAAL - Als de 90-jarige Ok naar een verpleeghuis moet, zweert partner Jankees dat hij hem nooit in de steek zal laten. En die belofte maakt schuld als de verdieping waarop Ok woont in quarantaine moet na meerdere coronabesmettingen. "Ik ben gewoon doorgelopen en heb snel de deur op slot gedaan."

"Ok heeft twaalf tia's gehad, twee hersenattacken, een hartaanval en is incontinent. Daarnaast heeft hij vaak blaasontsteking dus hij heeft veel zorg nodig", vertelt Jankees over de recente opname van zijn man Ok.

Maar omdat Ok nieuw is in het verpleeghuis heeft hij nog geen vrienden gemaakt en zijn draai nog niet helemaal gevonden. Als er een verdenking op corona is, bespreekt het stel wat ze moeten doen. "Gelukkig was er geen besmetting, maar ik beloofde Ok dat als hij ooit in quarantaine moest, ik hem nooit in de steek zal laten."

Niet veel later waart het coronavirus wel rond in het verpleeghuis en gaat de afdeling van Ok op slot. Jankees voegt de daad bij het woord en pakt zijn spullen. "Ik had twee tassen bij mij, een mondkapje op en handschoenen aan. Ik liep snel langs de receptie en op de gang zeiden twee personeelsleden dat ik daar helemaal niet mocht komen. Ik ben snel naar het huis van mijn man gegaan en heb de deur op slot gedraaid", vertelt Jankees aan NH Radio.

Gastvrij

Eenmaal herenigd met zijn man, belt Jankees de afdeling op. "In feite heb ik ingebroken, maar ik heb ze meteen uitgelegd wat mijn bedoeling was. Ik ben er om mijn man te verzorgen en het personeel te ontlasten zodat zij zich kunnen focussen op de andere bewoners. Ik had een goed gesprek met de verpleegkundige en die heeft haar meerdere gebeld. Ik kreeg beddengoed en te eten dus eigenlijk ben ik heel gastvrij ontvangen. Ik kreeg zelfs complimenten over mijn daad."

En dat had Jankees niet verwacht. Van tevoren had hij afspraken gemaakt met de buren over zijn verblijf in het verpleeghuis. "Ze zouden eten in een mandje doen die wij met een touw naar boven zouden hijsen. Dat is gelukkig niet nodig."

Inmiddels zit Jankees al tien dagen in quarantaine met zijn partner. Wanneer hij weer naar huis kan, blijft onduidelijk. "Er is net weer een besmetting vastgesteld. Dan gaat de quarantainetijd opnieuw in. Mijn man slaapt veel dus het is wat monotoon hier. Maar ik krijg veel post en kijk graag naar de televisie."