Nieuwjaarsduik Egmond van de baan: "Kom ook niet zelf duiken"

Afgelopen editie kwamen er ongeveer 6.000 bezoekers op de Egmondse Nieuwjaarsduik af. Met die aantallen is het gezien de huidige situatie niet mogelijk om de duik veilig te organiseren.

"Er is gekeken naar alternatieven", melden de organisatoren Tom Valkering en Hidde van der Pol. "Ons streven is altijd om zoveel mogelijk mensen een gezellige dag te bieden, maar in afgeslankte vorm, waardoor wij mensen moeten ontmoedigen naar Egmond te komen, is voor ons geen optie. Wij hebben daarom besloten de duik van 2021 niet te organiseren."

Advies: duik niet

"Na goed overleg met onder meer de Reddingsbrigade adviseren wij iedereen dringend om niet zelf een duik te nemen op 1 januari. Onderkoeling en stroming zijn niet te onderschatten risico’s. Het strand en de zee zijn groot en er zullen geen toezichthouders en hulpdiensten aanwezig zijn. Wij hopen in 2022 weer een mooie drukke dag te organiseren."

NH Nieuws is elk jaar live in Egmond aanwezig bij de duik om het nieuwe jaar in te luiden. Kijk hier de hoogtepunten terug van de Egmondse Nieuwjaarsduik 2020: