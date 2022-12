Durfals zonder koudwatervrees duiken het nieuwe jaar in bij Egmond aan Zee

Na twee coronajaren kunnen de moedigsten onder ons het nieuwe jaar weer als vanouds inluiden met de Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee. Na een swingende warming-up en vlugge sprong in het koude water kunnen deelnemers zich daarna traditioneel opwarmen met een verse kom snert van lokale ondernemers en mag er worden geborreld. "Na twee jaar afwezigheid zijn we volop bezig om er een fantastische ervaring van te maken", deelt de organisatie.

stichting E.D.E. - Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee

De Nieuwjaarsduik van Egmond aan Zee is met 6.000 bezoekers en zo'n 2.500 deelnemers een van de grootste in Nederland. Met de aankoop van een kaartje van 7,50 euro ontvang je de 'exclusieve' Egmond-muts, een kom erwtensoep en steun je ook nog het goede doel: 1 euro gaat naar stichting ALS. Na het starten van de live muziek om 12:00 uur begint om 13.45 uur de warming-up onder de deskundige begeleiding van coach Renate de Goede. Om 14:00 uur duiken de deelnemers het nieuwe jaar tegemoet. Als de golven eenmaal zijn getrotseerd, staat er een kop warme soep klaar en kan er in verschillende horecatenten worden geproost op het nieuwe jaar. Achtstegroepers huilen niet Ook voor achtstegroepers op basisschool De Kiem in Egmond aan den Hoef is de nieuwjaarsduik, naast kamp en de eindmusical, vaste prik geworden. Tom Valkering daagde alle leerlingen van groep 8, inclusief juf Tess en meester Jordy, uit op de dag voor de kerstvakantie. "Juf Tess, die zichtbaar twijfelde, moest wel even over de streep worden getrokken. Toen de leerlingen luidkeels zongen: 'Juf Tess gaat duiken!' kon ze niets anders dan beloven zich niet te verslapen en met de klas mee te doen."

Foto: Stichting E.D.E - Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee

Na de Nieuwjaarsduik krijgen alle kinderen een medaille en kunnen ze kiezen uit een kop erwtensoep van een Egmonds restaurant of warme chocomel, zegt de organisatie. Voor elke leerling die meedoet, doneert medeorganisator Tom Valkering een euro aan Stichting ALS. Daarnaast heeft de organisatie ook een flink aantal reservemutsen van vorige edities gedoneerd aan gezinnen in Oost-Europa en Nederland. "Via Finder, een van de hoofdsponsors, kwamen we in contact met StreetSmart. Een organisatie die spullen verzamelt en deze verspreidt op plekken waar ze nodig zijn." NH Nieuws is er op 1 januari bij en zendt de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee live uit van 13:45 tot 14:15 uur.