Als een raket schiet atlete Lieke Klaver naar de wereldtop: "Waar ik nu ben, heb ik altijd al van gedroomd"

Stralend en in een fraaie jurk stond ze op het podium als onderdeel van de Sportploeg van het Jaar. "Dit was de kers op de taart", zegt topatlete Lieke Klaver uit Enkhuizen over haar succesvolle jaar. "Het stemmetje in mijn hoofd is nu een stuk positiever."

Lieke Klaver is tevreden met haar tijd - Orange Pictures

"Ze hadden alcoholvrije champagne en ik heb wat hapjes op", begint de 24-jarige Klaver over de avond waar ze als klein meisje al vaak van had gedroomd. Met de 4x400 estafetteploeg werd ze verkozen tot Sportploeg van het Jaar. "Iedereen zag er altijd zo mooi uit. We hebben met de meiden afgesproken dat we er niet in een zwarte jurk zouden gaan zitten. We hebben namelijk echt iets knaps met elkaar gedaan. We vonden het vooral heel leuk om met onze gespierde schouders, armen en benen een mooie jurk aan te trekken. We wilden wel gewoon laten zien dat gespierde vrouwen ook mooi zijn. En je moet ook gewoon kunnen dragen wat je wil." Tekst loopt door onder de foto.

Lieke Klaver met de 4x400 estafetteploeg - Pro Shots

"Ik heb altijd gehoopt dat ik daar misschien ook ooit zou staan. Ineens stond ik daar en voor ik het wist zat ik weer in de auto naar huis. Het gaat zo snel!", zegt Klaver die dit jaar meer is gaan stilstaan bij de successen die ze meemaakt. Al is dat niet veel tijd voor. "Ik moest de dag erna gewoon om 10.00 uur trainen. Dus ik wilde wel fris zijn. Er zijn belangrijkere dingen", lacht ze. Vierde of net geen podium? Als Klaver over een aantal jaar terugdenkt aan 2022 zal er één beeld nog op haar netvlies gebrand staan. "Honderd procent de vierde plek op het WK", zegt Klaver resoluut. Op de 400 meter snelde ze in de finale in Eugene (Verenigde Staten) in 50,33 seconden naar de vierde plaats. In één klap behoorde ze tot één van de beste 400-meterloopsters van de wereld. "De eerste drie waren grote toppers en dat ik daar zó dichtbij zat, dat was zó goed."

"Ik had er echt geen in zin dat mensen mij wilden troosten en berichtjes zouden sturen met 'wat jammer'" Atlete Lieke Klaver

Individueel liep Klaver in de halve finale zelfs een nieuw Nederlands record (50,18 seconden) "Daar heb ik echt lang voor gewerkt en dit was de eerste keer dat ik een breakthrough-moment voor mezelf had. De trots die ik voor mezelf voelde, was heel bijzonder. Het ging eindelijk een beetje zoals ik wilde." Tekst loopt door onder de foto.

Lieke Klaver verrast ook zichzelf met een vierde plek op het WK - Orange Pictures

De vierde plek op het WK riep bij veel mensen een net-niet-gevoel op. Direct na de race stond Klaver echter stralend voor de camera, want dat gevoel was onterecht vond ze. "Ik had er echt geen zin in dat mensen mij wilden troosten en berichtjes zouden sturen met 'wat jammer'. Ik weet hoe knap dit is. In de hele wereld tellen alleen de plekken één, twee en drie. Voor mij was plek vier echt grandioos."

"Als je in een volle Johan Cruijff Arena zit, praat je ook alleen met de eerste drie om je heen" Atlete Lieke Klaver

Wat samenhangt met het succes, is de bekendheid. Op straat wordt Klaver steeds vaker herkent en dan maakt ze gewoon een praatje. "Als ze maar goede bedoelingen hebben", voegt ze eraan toe. "Ik vind het wel grappig." Op de vraag of dat invloed op haar heeft, zegt ze heel nuchter: "Neuh niks, gewoon helemaal niks." Klaver blijft gewoon hetzelfde. En ondanks dat haar teller van Instagramvolgers inmiddels de 702.000 aantikt, voelt ze daar weinig bij. "Op het moment dat ik 100.000 volgers had, ging bij mij een knop om dat ik het minder serieus ging nemen. Het is gewoon een getal. Als je in een volle Johan Cruijff Arena zit, praat je ook alleen met de eerste drie om je heen. Zo zie ik het wel een beetje. Ik ben daar best nuchter in." Tekst loopt door onder de tweet

Efficiënter lopen Dit jaar verbeterde Klaver zich liefst acht tienden van een seconde op de 400 meter. 'Door efficiënter te lopen' ging haar persoonlijke record van 50,98 seconden naar 50,18. "Ik kreeg eerst vaak commentaar. Veel mensen zeiden 'ga nou eens langzamer aan het begin blablabla. Nee! Ik dacht: ik moet dezelfde snelheid lopen, maar efficiënter. Dat betekent eigenlijk dat ik minder ben gaan vechten in mijn race. Je kan ontspannen en alles aangespannen lopen. Soms gaat het even hard en ben je na de ene doodop en bij de andere nog oké. Maar het zit vaak in details. Soms je knie iets hoger optillen kan al veel verschil maken. Daardoor word je paslengte langer. Daar trainen we ook op. Laatst was 'ie 2 meter 19 en dat moest naar 2 meter 23."

"Soms zat ik thuis met een negatief stemmetje in mijn hoofd. Die is nu wat positiever en het is leuker geworden allemaal" Atlete Lieke Klaver

Na afloop van de FBK Games in juni zei Klaver al dat ze dit seizoen veel 'leuker' vindt dan vorig jaar. Dat had toen nog niet met de resultaten te maken, maar met haar mentale gesteldheid. Ze was vorig jaar niet zo vrolijk en liep ook niet lekker. "Dat speelde zich het hele jaar af. Soms zat ik thuis met een negatief stemmetje in mijn hoofd. Als die niet aardig is, kan je nog zo sterk zijn tijdens de race, maar heb je thuis geen rust gehad. Dat stemmetje is nu wat positiever en het is leuker geworden allemaal. Vorig jaar heb ik een periode veel te hard getraind zonder de vraag te stellen: hoe gaat het? Ik ben na vorig jaar gaan samenwerken met een psycholoog. Ik denk dat ik iets meer kennis over mezelf nodig had." Tekst loopt door onder de foto.

Lieke Klaver wint de 200 meter op de NK atletiek - Orange Pictures

Inmiddels heeft de atlete ook veel zaken buiten haar atletiekcarrière op orde. Een eigen huis, haar studie Sportkunde aan de HAN in Arnhem is bijna afgerond. "En mijn broer en ik zijn heel hecht", zegt Klaver die met de kerstdagen weer even terug in haar Enkhuizen was. "Ik vind studeren gewoon heel leuk en daar kan ik ook rust in vinden." De samenwerking met haar coach Bram Peters verloopt ook op rolletjes. Maar de grootste winst heeft ze naar eigen zeggen geboekt op het mentale vlak. "Het is heel menselijk om ook andere dingen te doen dan alleen het sporten. Ik ben ook meer dan alleen mijn sport. We hebben met mijn coach een aantal sessies gedaan bij een psycholoog. Mede daardoor heb nu eindelijk rust in mijn hoofd."

"Waar ik nu ben, heb ik altijd al van gedroomd" Atlete Lieke Klaver

Na al het succes heeft Klaver even vakantie genomen en is de focus alweer snel op volgend seizoen gegaan. Tijd om te genieten van de successen van afgelopen jaar is er simpelweg niet. "Mijn jaar duurt maar drie weken, want het gaat zo snel. Dat zeg ik altijd. Ik moest toen ik vierde op het WK werd ook echt stilstaan bij het feit dat ik het zó goed had gedaan. Ik heb daarom in mijn trainingsboekje staan: I'm right in the middle of what I used to look forward to. Waar ik nu ben, heb ik altijd al van gedroomd."