Ontketende Lieke Klaver piekt op WK atletiek met Nederlands record

Lieke Klaver heeft op de WK atletiek haar visitekaartje afgegeven. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen liep op de 400 meter een nieuw Nederlands record. Tijdens de series in Eugene klokte Klaver 50,24 seconden, wat een aanzienlijke verbetering van haar snelste tijd ooit is.

Met de 50,24 seconden neemt Klaver het record van Femke Bol over. Vorig jaar liep Bol een tijd van 50,37 op de 400 meter. Met de nieuwe toptijd is Klaver veel sneller dan haar persoonlijke record. Tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs noteerde ze 50,80 als haar snelste tijd. Nu duikt ze daar ruim een halve seconde onder.

De WK atletiek worden dit jaar in de Verenigde Staten gehouden. Klaver komt nog in actie op de 400 meter en de 4x400 estafette. Woensdagochtend om 03.45 uur (Nederlandse tijd) loopt Klaver de halve finale op de 400 meter.

Vetter

Voor Anouk Vetter ziet het er goed uit na de eerste dag op de WK atletiek. De 29-jarige meerkampster staat na de eerste dag op de tweede plaats. Bij de 100 meter (13,30 seconden), hoogspringen (1,80 meter), 200 meter (23,73 seconden) en kogelstoten (16, 25 meter) noteerde ze prima resultaten.

Vetter, de winnares van het zilver op de Olympische Spelen in Tokio, begint later vandaag aan haar tweede dag. Dan staan het verspringen, speerwerpen den de 800 meter op het programma.

De WK atletiek duurt nog tot en met aanstaande zondag.