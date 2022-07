Schitterende bronzen medaille voor Jessica Schilder op WK atletiek

Bij haar beste poging kwam de 23-jarige Schilder tot een afstand van 19,77 meter. Dat was een verbetering van haar eigen nationale record, dat op 19,68 meter stond. Het goud ging naar Chase Ealey uit de Verenigde Staten, die de kogel 20,42 meter ver gooide. Het zilver was voor de Chinese Gong Lijiao (20,39).

Wereldtopper

Na afloop sprak Schilder van "een bizar mooie wedstrijd" en van een onverwachte plak. "Ik had niet verwacht dat ik met deze afstand op het podium zou komen." Ondanks haar bronzen medaille voelt Schilder zich ook nog geen wereldtopper. "Misschien dat dat besef morgen wel komt. Ja, ik ben de nummer drie van de wereld, maar dat moet nog even tot me doordringen", aldus de Volendamse.