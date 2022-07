Gemengde estafetteploeg met Tony van Diepen en Lieke Klaver zorgt voor zilver op WK

De eerste Noord-Hollandse medaille op de WK atletiek in Eugene is behaald. De 26-jarige Tony van Diepen (Heerhugowaard) en de 23-jarige Lieke Klaver (Enkhuizen) pakten zilver met Femke Bol en Liemarvin Bonevacia op de 4x400 meter gemengd estafette.

De zilveren medaille werd behaald met een Nederlands record (3.09,90). Het oude record was in 2021 op de Olympische Spelen gelopen door Bonevacia, Bol, Klaver en Ramsey Angela (3.10,36). Het goud was voor de Dominicaanse Republiek met een verschil van slechts 0,08 seconden. Amerika maakte het podium compleet. Deze plak was de twintigste voor Nederland in totaal uit de historie van de WK atletiek.

Bekijk hieronder de eindsprint van Bol.