Lieke Klaver voegt zich bij wereldtop op 400 meter, Menno Vloon naar finale

Klaver greep dus net naast een medaille in het Amerikaanse Eugene. De Nederlandse recordhoudster finishte na een goede race in 50,33 seconden als vierde. De wereldtitel werd behaald door Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's (49,11 seconden). De Noord-Hollandse atlete verbeterde ze in de series en halve finales van de 400 meter haar Nederlands record. Ze ging naar Amerika met 50,80 seconden en verbeterde het uiteindelijk naar 50,18 seconden.

"Dit is de allermooiste rotplek", was Klaver na de race duidelijk bij de NOS. "Ik doe het toch maar even. Wie wordt er nu vierde van de wereld. Ik vind het zo knap. In de finale én vierde: dat is echt goed." De Enkhuizense weet goed waar ze nog aan moet werken. "Ik heb zo veel geleerd na de Olympische Spelen. Het hele leerproces past bij mij. Door veel fouten te maken, gaat het nu heel goed. Er komt een keer dat ik ook met een vlag sta na een race."

