Raket Lieke Klaver voelt zich een prooi op 400 meter: "Beangstigend dat mensen op mij jagen"

Inmiddels is Lieke Klaver een gevestigde naam in de atletiekwereld, maar de 22-jarige atlete uit Enhuizen maakt zich op voor haar eerste WK bij de senioren. Klaver draait niet om de ambities heen. "Ik heb tegen mezelf gezegd: we gaan voor een finale."

In de finale zou het voor Klaver dan op haar plek moeten vallen om haar 'stiekeme doel' te bereiken. Haar persoonlijk record staat nu nog op 51,20 seconden en dat zou ze dan eigenlijk moeten verbeteren om mee te strijden om het eremetaal. "Maar ik ben ook blij als ik loop zoals ik wil lopen." Jacht geopend Op de 400 meter tijdens de NK indoor moest Klaver het onderspit delven voor Femke Bol, die wereldwijd de snelste seizoenstijd liep. Door de karakteristieke snelle start van Klaver bleef Bol in haar spoor om vervolgens in de laatste ronde over haar heen te denderen. "Ik weet dat mensen op mij jagen. Daardoor hebben ze de perfecte positie om achter mij te rennen", zegt Klaver. "Het is soms een beetje beangstigend." Tekst loopt door onder de video.

Huiskamers Tijdens de WK indoor komt Klaver liefst vijf keer in actie als alles volgens plan verloopt. Drie maal op de 400 meter (series, halve finale en finale) en twee keer tijdens de 4x400 meter estafette (series en finale). "We gaan wel voor goud", zegt Klaver over de 4x400, die ze onder andere met Femke Bol en Lisanne de Witte. Vorig jaar wonnen de vrouwen goud op de EK indoor. "Je merkt in huiskamers dat de atletiek meer gaat leven." Tekst loopt door onder de video.

De WK indoor zijn van vrijdag tot en met zondag in Belgrado (Servië). In aanloop naar het atletiektoernooi publiceert NH Sport iedere dag een verhaal met één van de deelnemende atleten.