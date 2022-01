Lieke Klaver loopt tijdens seizoensopener in Karlsruhe meteen de WK-limiet

Het is Lieke Klaver gelukt zich te kwalificeren voor de WK indoor. De atlete uit Enkhuizen liep vanavond in Karlsruhe 52,41 seconden op de 400 meter en duikt daarmee bijna een halve seconde onder de limiet.

Ook Koen Smet kwam in Karlsruhe in actie. De hordeloper uit Amsterdam kwalificeerde zich met 7,73 seconden voor de finale op de 60 meter horden. In de finale scherpte hij die tijd met twee honderdsten (7,71) aan en werd zesde. Smet liep vorige week al de WK-limiet.

Jamile Samuel was in Duitsland nog niet in absolute topvorm. De sprintster liep de 60 meter in 7,43 seconden en eindigde daarmee in de halve finale als zevende. De WK-limiet staat op 7,30 seconden.

De WK indoor zijn van vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart in Belgrado (Servië).