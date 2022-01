Hordelopers Liam van der Schaaf en Koen Smet duiken onder WK-limiet

Het is Liam van der Schaaf en Koen Smet in het eerste indoorweekend van het seizoen meteen gelukt zich te plaatsen voor de WK indooratletiek. De hordelopers van atletiekvereniging Phanos liepen allebei onder de limiet op de 60 meter horden.

Van der Schaaf liep vrijdag in Lyon een tijd van 7,72 seconden. Daarmee klokte hij een persoonlijk record en exact de vereiste tijd voor deelname aan het WK. Smet was zaterdag in Manchester drie honderdsten sneller. Hij liep met 7,69 slechts vier honderdsten boven zijn persoonlijk record.

De wereldkampioenschappen indooratletiek vinden plaats van 18 tot en met 20 maart in Belgrado (Servië).