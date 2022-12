Het was een hete zomer: boeren blokkeren politiebureau en domineren het nieuws

In de Beemster staat koe Sijtje in de wei die voetbaluitslagen en verkiezingen voorspelt. Die gave heeft ze niet van een vreemde, haar eigenaar Harry Heeman voorspelde al dat het een hete zomer zou worden. Hij kreeg gelijk, want de temperatuur ging door het dak en de gemoederen bij de boeren bereikte een kookpunt. De agrariërs verbrandden hooibalen, zorgden voor verkeersinfarcten en blokkeerden een politiebureau. Mischa Korzec deed het afgelopen jaar verslag van meerdere boerenprotesten in Noord-Holland.

Tegen de avond gaat de telefoon. "Je moet nu naar Alkmaar!", roept de eindredacteur. Boze boeren zouden met trekkers over de A9 hebben gereden en door de politie zijn opgepakt. Uit de hele provincie zouden boeren naar het politiebureau komen om hun vrijlating te eisen. De woorden van Harry Heeman spoken gelijk door mijn hoofd: "Het wordt een hete zomer!" Ik spring in de auto en rij in het donker zo snel mogelijk naar Alkmaar. Voordat ik bij het politiebureau kom zie ik de zwaailichten al tegen de gebouwen reflecteren. Niet blauw van de politie, maar oranje van de vele trekkers en trucks.

Jolige sfeer

Voor de poort van het politiebureau staan boeren, trekkers en een enkele truck. Ze roepen om de vrijlating van Kees en Cas die eerder die dag door de politie zijn opgepakt voor het rijden met trekkers over de A9. Wat me gelijk opvalt, is de jolige sfeer; veel boeren hebben een biertje in de hand en de stemming lijkt feestelijk. Ondertussen staan ze wel voor de ingang van de politiegarage. Om het gebouw heen is veel politie op de been, agenten staan voor en achter de poort van de garage, maar ze grijpen niet in.

Hoe later het wordt, hoe meer boeren uit heel Noord-Holland naar het politiebureau komen. Als een boer in zijn trekker aankomt en pal voor de poort gaat staan, spreekt de politie hem aan, maar daar blijft het blij. Uiteindelijk komen Kees en Cas vrij, boos maar ook een beetje lacherig. Het feestje gaat nog even door op de stoep van de politie en dan gaat iedereen weer naar huis.