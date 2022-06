Boeren blokkeren met trekkers en hooibalen de N247: 'Begin van een oorlog'

Met ongeveer 20 trekkers en hooibalen blokkeren tientallen boeren uit de provincie drukke kruispunt van de N235 en de N247 bij Het Schouw in Broek in Waterland.

Op de weg liggen hooibalen en staan er trekkers zodat het verkeer niet meer door kan rijden. Op één van de protestborden staat: 'De steenkoolfabriek draait op volle toeren, daarom kunnen wij later niet meer boeren.' Het is nog niet bekend tot hoelang de weg geblokkeerd zal zijn.

Bussen geblokkeerd

Meerdere EBS bussen staan te wachten tot ze er door kunnen. "Ik hoorde net van een man dat het de hele avond kan duren. We hadden 40 passagiers mee, deze zijn inmiddels gaan lopen naar huis", vertelt één van de buschauffeurs aan NH Nieuws.

"Ik ben gestrand en ik kan niet meer verder. Ik moet naar Amsterdam-Noord", vertelt een passagier die in de avondzon bij een bushokje staat te wachten. Toch heeft ze ondanks dat ze nu niet naar huis komt, begrip voor de actie. "Ik begrijp de acties, ik sta er wel achter."

In gesprek met politie

Boer Jan van Zanten uit Zuiderwoude is ook bij de actie aanwezig. "We hebben het expres na de spits gedaan, zodat de mensen wel naar huis konden komen", legt Van Zanten uit. "Wij gaan door totdat hun ons gelijk geven. Dit is het begin van een oorlog."

Van Zanten heeft een gesprek gehad met agenten die naar de wegblokkade zijn gegaan. Hij heeft met deze agenten afgesproken dat ambulances en politiewagens met spoed er langs mogen. "De bussen hebben pech", zegt hij.

