Protest-fik boeren tegen kabinetsplannen: "Ben bang dat mijn dochter een rotleven krijgt"

Op de dag dat er in de Tweede Kamer opnieuw gesproken wordt over de nieuwe stikstofwet lopen de emoties onder boeren hoog op. Boeren staken vanmorgen op verschillende plekken hooibalen in de fik uit protest tegen de kabinetsplannen. "Als mijn kinderen nu jong waren zou ik ze verbieden boer te worden", zegt Jan van Zanten uit Zuiderwoude in Waterland.

Op een weiland vlakbij de boerderij in Zuiderwoude ligt al een stevig bergje hooi klaar om aangestoken te worden. Iets na zevenen gaat de fik erin. En dat gebeurt op een aantal boerderijen in de omgeving op hetzelfde moment. "Al die boerderijen verdwijnenen als de plannen doorgaan", zegt een boer uit de buurt die over het land staat uit te kijken. "Het vuur is een ouderwetse manier om aan te geven dat er onraad is", vertelt boer Jan van Zanten.

Tranen

Dochter Nicole, die vader Jan heel graag wil opvolgen op de boerderij, breekt als ze uitlegt wat ze mooi vindt aan het leven op de boerderij: "Gewoon, het met de beesten werken en alles eromheen", zegt ze snikkend.

Ze is bang dat haar leven ingrijpend moet veranderen als de stikstofmaatregelen worden doorgezet. Ze verwacht dat ze te weinig zal verdienen als ze nog maar de 40 of 50 koeien mag houden. Nu heeft de boerderij die zij samen met haar vader runt nog zo'n honderd koeien in de stal.

Geen vertrouwen

Vader noch dochter gaan vandaag de beraadslagingen in de Tweede Kamer volgen. Ze hebben geen vertrouwen in de afloop van het debat. Iedereen op het erf van boer Van Zanten verwacht dat er voorlopig nog geen eind aan de strijd komt.

"De stemming zal wel weer worden uitgesteld", verzucht boer van Zanten. "Ik ga mijn zoon helpen, het nieuws kijk ik vanavond wel terug op de computer."