Niet met trekkers, maar met woorden: boeren protesteren bij VNG-congres in Hoorn

"Wij willen duidelijk maken dat het stikstofbeleid op inhoud niet klopt", zegt Irene van Marel. Ze hopen vandaag genoeg mensen te spreken, zodat er vanuit de lokale politiek druk kan worden uitgevoerd op het landelijk beleid. "Er wordt vandaag in de Tweede Kamer over het stikstofbesluit gestemd. Als de mensen hier via hun telefoon contact opnemen met hun landelijke besturen, is er misschien nog wat mogelijk", zegt René.

Niet alleen buiten zijn de boeren te horen. "Ik mag straks binnen een verhaal vertellen over onze bezwaren en standpunten", zegt René. De boeren zijn blij met de aandacht die ze krijgen en dat ze over de inhoud kunnen praten. "Je kan geen beleid maken op dit model, daar is het nooit voor bedoelt", vertelt Irene. Het frustreert haar dat er veel aandacht is voor de emotie, en de inhoud daardoor wel eens naar de achtergrond verdwijnt.