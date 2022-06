Boerenprotest A9 krijgt wending: boeren halen Cas, Kees en Pieter Jan op bij politiebureau Alkmaar

Boze boeren zijn vanavond naar het politiebureau in Alkmaar gereden om drie boeren 'te bevrijden'. De boeren Kees, Cas en Pieter Jan werden eerder vanavond aangehouden tijdens boerenprotest op de A9. Andere boeren pikten dit niet en besloten met een groep tractoren richting Alkmaar te rijden.

NH Nieuws

En daar staan ze dan, de boeren van het boerenprotest op de A9. Tientallen boeren hebben zich verzameld bij het politiebureau in Alkmaar. In totaal zijn ze met zo'n 10 tractoren gekomen en ze dragen een bord met: #Free Kees en Cas bij zich. De groep boeren is het niet eens met de aanhouding van de boeren, die zij goed kennen. Cas rijdt vrachtwagen en is de zoon van melkveehouder Kees Wempe. Zij werden vanavond op de A9 aangehouden, net als de boer Pieter Jan Pronk, omdat zij aanwijzingen van de politie niet opvolgden. De tekst gaat verder onder de video.

Boeren onderweg naar het politiebureau Alkmaar - NH Nieuws

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland liet eerder vanavond weten op de hoogte te zijn van de groep bij het bureau. "We zijn met de boeren in gesprek en dat gaat verder netjes. Op dit moment wachten ze tot de mensen die zijn aangehouden weer worden vrijgelaten." Inmiddels zijn de drie boeren weer op vrije voeten. Van één van hen is het rijbewijs ingevorderd. 'Werden klem gereden' Onze NH-nieuws verslaggever was ter plaatse en sprak met de vanavond vrijgekomen Kees Wempe: "Vanaf 18.45 uur heb ik ongeveer op het politiebureau gezeten, opgepakt. We reden gewoon met de hele groep en toen reden ze ons klem."

NH Nieuws

Kees werd verhoord en zegt daarover: "Ze vragen waarom je eraan meedeed, maar ja dat is wel algemeen bekend. Ik heb nog geen boete gekregen, maar wel een verklaring ondertekend." Framing Met bier en 'trekkers' werd Kees opgewacht bij het bureau. En wat ze riepen toen hij naar buiten kwam? "Gefeliciteerd dat je eruit bent man!" De boeren zijn in oorlog met het kabinet en op het antwoord of dit te ver gaat? "Wat moeten we anders doen, we hebben al zoveel bewijzen gegeven dat het moet veranderen, maar ze liegen en bedriegen." De tekst gaat door onder de foto's.

Boeren voor het politiebureau

Boeren voor het politiebureau

Boeren voor het politiebureau NH Nieuws/Mischa Korzec Volgende

Een andere boer vult aan: "We ondersteunen elkaar, we zijn niet uit elkaar te rukken. Dat kunnen ze in de stad niet zeggen, maar ze krijgen ons niet meer uit elkaar." Het gaf Kees een sterk gevoel dat iedereen hier staat. "Dit gaat niet te ver, dit is de framing. Wij zijn vandaag gemoedelijk geweest." Nadat de drie boeren weer op vrije voeten zijn, keren de boeren met hun tractoren ook weer huiswaarts.

Boeren vertrekken weer - NH Nieuws