Boeren zetten uit protest hooibalen in brand: "Excuses voor dit oponthoud"

De familie van Zanten steekt vanmorgen hooibalen in brand op hun land in Zuiderwoude om te protesteren. Ook langs de A7 staat hooi in brand, waardoor een file is ontstaan. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer weer over het stikstofbeleid, maar de familie heeft er geen vertrouwen meer in.

Boven de weilanden stijgen dikke rookpluimen uit. Jan en zijn dochter Nicole hebben de baal net aangestoken. "Het is een sein naar de boeren om ons heen dat we in oorlog zijn met de overheid", vertelt Jan van Zanten op NH Radio, "want het kabinet heeft het platteland ingenomen door de stikstofcrisis." Hij protesteert met vuur omdat het een ouderwetse manier is om aan te geven dat er nood aan de man is.

Jan is niet bang dat de boeren de sympathie van Nederland verliezen. "We hebben geen angst meer", legt hij uit. "Maar wij doen dit bewust om wegen dicht te zetten, tunnels, bruggen, vliegvelden om Nederland stil te zetten." Dat is volgens hem wat de overheid wil met deze stikstofregels. "Alles moet stil, en dan hebben we nog teveel stikstof met deze regels."

Dochter neemt bedrijf over

Jan zou graag zien dat er in heel de Europese Unie een lijn getrokken wordt, maar vertrouwen in het debat van vanmiddag heeft hij niet. Hij denkt dat het plan al helemaal dichtgetimmerd is. "Ze hebben honderd dagen zitten broeden op dit plan, en er moet er een uit het kabinet stappen, dan valt het kabinet en dan valt het van tafel."

Nicole neemt het boerenbedrijf van haar vader over. "Zoals het er nu naar uitziet, wordt het lastig", zegt ze over de toekomst. "Maar we gaan door." Ze wil blijven strijden voor het bedrijf zoals het nu is. "Al moet ik elke dag de weg op, dat maakt me niet uit." Als de regels wel zoals voorgesteld worden doorgezet, blijft Nicole wel boer. "Maar dan moet ik buiten of op het bedrijf allerlei andere takken gaan doen."

File

Op de A7 is een file ontstaan door de rook. Jan heeft een boodschap voor de weggebruiker. "Excuus voor dit oponthoud en wij willen iedereen wakker schudden. Niet alleen de boeren worden getroffen, u allen wordt getroffen." Hij denkt dat het vuur op zijn land nog dagen blijft branden.

Afgelopen 10 juni maakte minister Van Der Wal van Natuur en Stikstof een flinke aanscherping van de regels bekend. In een strook rondom de Natura 2000-gebieden in Noord-Holland moet de stikstofemissie met 70 procent worden teruggedrongen. De boeren hebben aangekondigd ook vandaag actie te voeren.

Langs de A7 was vanmorgen vroeg al een rookpluim te zien.