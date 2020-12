Boeren blokkeren distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam

ZAANDAM - Een groep van zo'n veertig boeren heeft vanmiddag het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam korte tijd geblokkeerd. De groep protesteert omdat ze vinden dat ze 'uitgeknepen worden' door Albert Heijn. Boeren verwijzen naar de toerijdende vrachtwagens, waar volgens hen meer dan genoeg geld in ligt om hogere tarieven te bieden aan boeren en telers die samenwerken met de winkelketen.

De actie begon vanmiddag rond 13.00 uur. Volgens verslaggever Tom van Midden ter plaatse is er ondertussen richting het distributiecentrum ook een file van vrachtwagens ontstaan. Een gedupeerde chauffeur vertelt aan NH Nieuws dat dit groot effect heeft op de planning van vandaag. "We moeten in ieder geval onze pauze inleveren, en het kan zijn dat we niet alle ritten kunnen vervullen binnen de tijd. Degene die onze dienst over komt nemen moet ook met die consequenties omgaan."

De actie duurde al met al zo'n anderhalf uur, maar kan flinke schade hebben voor zowel Albert Heijn als de chauffeurs wie toegang werd ontzegd. De boeren hebben de actie beëindigd omdat naar eigen zeggen werd gedreigd de ME in te zetten.

Niet in gesprek

De directie van Albert Heijn laat weten niet in gesprek te gaan met boeren die zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Volgens de winkelketen komt de bevoorrading van winkels en de bezorging van online bestelde boodschappen op deze manier in gevaar, wat 'zeker in deze tijd' onacceptabel is.

Gisteren en vrijdag werden er ook al distributiecentra van onder andere Albert Heijn en Jumbo geblokkeerd door boeren.