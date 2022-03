Valentijn haalt 44 vluchtelingen op en geeft ze onderdak in tuinhuisjes

Valentijn Bras uit Broek in Waterland is onderweg naar Krakau, in Polen. Daar gaat hij vluchtelingen ophalen die hij onderdak kan geven in zijn eigen tuinhuisje en die van vrienden. In totaal hebben ze nu 44 plekken beschikbaar, vertelde hij gisteravond in Spitstijd op NH Radio.

Valentijn geeft aan dat hij zich de eerste dagen van de oorlog vooral angstig en verbijsterd voelde. "Ik zat vastgeplakt aan Twitter en ging steeds slechter slapen", vertelt hij. "Maar dat verandert niks, je maakt alleen jezelf en je omgeving gek. Dus ik heb op een gegeven moment besloten dat handelen beter is dan kijken. Wij hebben zelf een tuinhuisje in de tuin en toen dacht ik, 'er komen zoveel mensen nu de grens over, hier kunnen we mensen een veilige plek bieden'."

Vijftien tuinhuisjes

Vervolgens heeft hij aan vrienden met tuinhuisjes gevraagd of zij ook vluchtelingen op wilden vangen. "De teller staat nu op 44 plekken en die mensen gaan we nu ophalen. We rijden met acht busjes die kant op", aldus Valentijn. Dat belooft een heftige reis van 1.300 kilometer te worden.

De vluchtelingen worden opgevangen in zo'n vijftien tuinhuisjes in Broek in Waterland en Zuiderwoude. "Het is echt te gek dat het zo snel los komt. We krijgen heel veel hulp en het leeft echt enorm. Dat is prachtig om te zien."

Privacy

Valentijn benadrukt dat de vluchtelingen terechtkomen op plekken waar ook voldoende privacy is. "Die mensen hebben heftige dingen meegemaakt, of gaan die nog meemaken."

Daar moet voorzichtig mee omgegaan worden, en volgens Valentijn zijn tuinhuisjes daarvoor een mooie oplossing. "Je bent wel dichtbij, maar je hebt het niet de hele dag om je heen. Dat is voor beide partijen beter, denk ik."