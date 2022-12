Nieuw afvalsysteem moet zich in Opmeer nog bewijzen: recycletarief twee jaar uitgesteld

Een meerderheid in de gemeenteraad ging donderdagavond hiermee akkoord. Eén van de redenen dat het recycletarief moeten worden uitgesteld, is om in de overgangsjaren te onderzoeken hoe het bij de andere gemeenten verloopt. Zoals in de gemeente Medemblik.

Opmeer zou volgend jaar (1 januari 2023) overgaan op een nieuw afvalsysteem. Die nieuwe aanpak moet inwoners aanzetten om beter te scheiden en zo de verwerking van het afval betaalbaar te houden. Hoe minder afval er in de grijze container wordt gegooid, des te beter voor het milieu en de portemonnee, zo is het idee.

Maar daar ziet de gemeente nu van af: er is meer tijd nodig om het nieuwe afvalsysteem te introduceren. Het zou nog te veel 'kinderziektes' bevatten, zo stelt de gemeenteraad.

Meningen zijn verdeeld

Toch zijn de meningen hierover verdeeld. De discussie liep dan ook hoog op. Volgens de Lokale Partij Opmeer (LPO) is de hoeveelheid restafval in Medemblik met 41 procent afgenomen. "Dat is heel positief, ik ben dan ook een voorstander", betoogt Nico Bosch. "Dus waarom zouden we dit beleid nog langer uitstellen? We hebben er veel geld in gestopt, enquêtes gehouden en we hebben een taakstelling. Over twee jaar kunnen we daar ook tegenaan lopen."

Het CDA denkt daar anders over. Volgens Michel Hoogland is er nog geen reden tot optimisme, zoals Bosch beweerd: "Wij horen andere verhalen in Medemblik. Wij willen onze inwoners behoeden voor de kinderziektes die hieruit kunnen ontstaan, zoals het dumpen van afval bij de buren of op straat. Wij willen de komende jaren dan ook gebruiken om te onderzoeken hoe het afvalsysteem werkt, zodat wij een zorgvuldig besluit kunnen nemen."

De PvdA/GroenLinks, Gemeentebelangen (GB), DSV en VVD sluiten zich daarbij aan. En daarmee komt er ook een einde aan een slepende discussie over het invoeren van het recycletarief in Opmeer.