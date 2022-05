Nieuwe coalitie in Opmeer: zorgen over financiën, recycletarief voor afval in de ijskast

'Vitaal Opmeer', dat is de titel van het coalitieakkoord. Want de afgelopen jaren stonden veelal in het teken van bezuinigen. Zo ging in 2021 de OZB-belasting nog omhoog met meer dan 30 procent om tekorten op te vangen. Iets wat de nieuwe coalitie niet nogmaals wil. Al is het niet uitgesloten dat in noodgevallen de belasting opnieuw verhoogd moet worden.

Geen fusie

Duidelijk wordt dat het nieuwe college keuzes moeten maken, en dat de gemeente niet alles zelfstandig meer kan doen. "Alleen dan is het mogelijk om financieel gezond te blijven en als zelfstandige gemeente te blijven bestaan." Want duidelijk is ook dat de nieuwe coalitie niet wil fuseren met een andere gemeente.

Bram Beemster (CDA): "Dit akkoord is een duidelijke weergave van de ambities van deze coalitie. We richten ons duidelijk op de toekomst van Opmeer en behouden de sociale

verbondenheid in onze gemeente."

Recycletarief uitgesteld

Uiteraard zijn er ambities op het gebied van woningbouw. Maar nog meer opvallend is dat het recycletarief opnieuw wordt uitgesteld. Je betaalt dan een lager bedrag voor je afvalstoffenheffingen, en per keer dat je de grijze bak langs de weg zet, of een vuilniszak in de ondergrondse container gooit. Dat moet leiden tot het beter scheiden van afval.

Eigenlijk zou het dit jaar al worden ingevoerd, maar werd het al uitgesteld naar 2023. Maar de nieuwe coalitie gunt zichzelf nog meer tijd om te kijken hoe afval het beste gerecycled kan worden.

Vincent Buis (VVD): "Als VVD zijn we blij dat het raadsbesluit om het recycletarief in te voeren, terug zal worden gedraaid. We gaan nu eerst op zoek naar de meest passende set maatregelen voor Opmeer om deze 1 januari 2025 in te voeren."