Koggenland en Opmeer ook dit jaar op weg naar een 'zwerfafvalvrije gemeente'

Koggenland (9,1) en Opmeer (8,3) behalen ook dit jaar weer goede scores bij de aanpak van zwerfafval in hun gemeenten. Ook is er weer gemeten of er afval wordt bijgeplaatst bij afvalbakken. Dit was bij beide gemeenten niet het geval.

In een persbericht laat een woordvoerder weten dat beide gemeenten op de ’zwerfafvalindex’ aanzienlijk hoger scoren dan andere gemeenten van vergelijkbare omvang. "Afgelopen voorjaar hebben we in een video onze inwoners opgeroepen om zwerfafvalraper

te worden en je eigen omgeving, stoep, straat, buurt of plantsoen schoon te houden.

Iedereen die zich aanmeldde kreeg van ons een gratis zwerfafvalraper", vertelt wethouder Rosalien van Dolder.

En haar boodschap lijkt aan te slaan. De zwerfafvalaanpak kon vanaf de start rekenen op een groot draagvlak. Meer dan 400 vrijwilligers deden mee aan de campagne 'Ik raap Zwerfafval', een opruimactie in samenwerking met Opmeer en Schoner Holland.

Publiekscampagnes

Koggenland en Opmeer proberen met publiekscampagnes zwerfafval terug te dringen. Zo werd er vorig jaar gestart met de campagne ’Hier met je peuk’, een opruimactie om rondslingerende sigarettenpeuken aan te pakken. Nu vragen de gemeenten aandacht voor het op de juiste wijze weggooien van mondkapjes, maar ook van plastic flesjes en blikjes.

"Nu we weer mondkapjes dragen liggen er helaas ook weer meer op straat. Ze bevatten plastics die schadelijk zijn voor het milieu", benadrukte Van Dolder in november. "Daarnaast kunnen vogels en andere dieren erin verstrikt raken. Laat je mondkapje daarom niet op straat liggen, maar gooi het bij het restafval."

Het uiteindelijke doel is om van zowel Koggenland als Opmeer een ’zwerfafvalvrije gemeente’ te maken. Een woordvoerder laat weten dat ze volgend jaar weer verder gaan met de aanpak van zwerfafval in hun gemeenten. "Met opnieuw vertrouwde en nieuwe campagnes en opruimacties. Zwerfafval kent geen grenzen. Daarom zoeken we ook steeds meer een regionale en zelfs provinciale samenwerking op."