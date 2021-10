Burgemeester Opmeer maakt zich hard voor woningbouw: "Jongeren perspectief bieden"

"De markt is hier volstrekt overspannen." Burgemeester Gerard van den Hengel, nu vier maanden burgemeester ervaarde zelf bij het kopen van een huis in zijn gemeente hoe moeilijk het tegenwoordig is om een woning te bemachtigen. Daarom zet hij zich in voor de bouw van woningen in zijn gemeente Opmeer.

Burgemeester Van den Hengel over de overspannen woningmarkt - NH Nieuws

Bij de aankoop van zijn eigen woning leert burgemeester Gerard van den Hengel van Opmeer al snel hoe het spelletje werkt: "Toen dacht ik: als iedereen zoveel overbiedt, dan moet ik dat ook maar doen." Maar hij is zich er van bewust dat niet iedereen die luxe heeft. "Als je kijkt hoeveel jongeren al heel lang zoeken naar een woning, dan is het wel een enorme opgave voor West-Friesland." De burgemeester wil vooral zien dat jongeren, ook die bijvoorbeeld elders zijn gaan studeren, hier weer een woning vinden. "Want dat is ook voor de leefbaarheid van deze gemeente heel belangrijk", zegt Van den Hengel. "Dat ze perspectief hebben om zich verder te ontwikkelen. Of het nu met een bedrijf is, om hier te wonen of een gezin te stichten."

De 7 burgemeesters van West-Friesland

In het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. De uitzendingen zijn elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of op deze site.

De eerste vier maanden van zijn burgemeesterschap heeft Gerard van den Hengel vooral ervaren als een fijne, goede periode. Hoewel hij de gemeente niet kende is hij in sneltreinvaart aan het kennismaken met verenigingen, bedrijven en andere inwoners. Verslaggever Sander Huisman trof de burgemeester tijdens zijn werkbezoek aan de familie Langendijk in De Weere. Het hele portret met burgemeester Gerard van den Hengel is vanaf vanavond te zien op deze site.