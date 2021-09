Burgemeester Bonsen: 1 jaar burgemeester van Koggenland

Monique Bonsen is deze week één jaar burgemeester van de gemeente Koggenland. Ze begon op 23 september 2020 aan haar eerste termijn en was daarvoor advocaat in Haarlem. Ze had gehoopt al eerder wat mensen in levende lijven te ontmoeten bij haar kennismaking met de gemeente: "Je denkt ik ga veel verenigingen bedrijven leren kennen, maar dat lukte natuurlijk allemaal niet."

"Het is een heel andere invulling van zo’n eerste jaar dan ik had gedacht", vervolgt burgemeester Bonsen. Ze had tussen de coronagolven door nog wel wat bezoekjes, maar verder ging de kennismaking - en ook het samenwerken met collega’s - vooral digitaal.

De 7 burgemeesters van West-Friesland

In het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. De uitzendingen zijn elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.

Het waren juist ook de coronamaatregelen waardoor Bonsen voor het eerst lijnrecht tegenover enkele inwoners komt te staan. Half april worden er in het weekend dat er kermis in De Goorn had moeten zijn toch straatfeesten gehouden, ondanks dat dat volgens de dan geldende maatregelen niet is toegestaan. In een interview met WEEFF vertelt burgemeester Bonsen hoe ze deze dag als burgemeester te werk is gegaan en hoe bepaalde beslissingen en acties tot stand zijn gekomen. Het hele interview is vanavond te zien bij WEEFF.