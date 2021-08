Burgemeester Enkhuizen maakt zich zorgen om huiselijk geweld: "Te weinig grip op”

Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen maakt zich zorgen om het huiselijk geweld in zijn gemeente. Dat vertelt hij in een persoonlijk interview aan WEEFF. Vooral de mogelijke toename in tijden van corona heeft zijn aandacht. "Ik denk dat er veel dingen achter de voordeur gebeuren. En ik ben erg bang dat wij daar als overheid heel weinig van te zien krijgen."

Zonder dat de burgemeester wil binnendringen in de huishoudens, zoekt hij toch naar oplossingen. "Het kan eigenlijk alleen maar wanneer buren en familieleden het melden." Van Zuijlen voegt toe dat slachtoffers zichzelf ook wel melden. "Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet en zeker in het geval van kinderen gebeurt dat niet." De burgemeester geeft toe dat daar te weinig grip op is vanuit de overheid in de betrokken instanties.

Burgemeester Van Zuijlen van Enkhuizen maakt zich zorgen over het huiselijk geweld - Sander Huisman / WEEFF

Kanker overwonnen Burgemeester Eduard van Zuijlen sprak zijn zorgen uit in het nieuwe programma van WEEFF De 7 burgemeesters van West-Friesland. In het programma vertelt hij de mensen van buiten Enkhuizen wat er speelt in de stad, maar vertelt ook in een persoonlijk gedeelte over zijn achtergrond, zijn zorgen en zijn gezondheid.

De 7 burgemeesters van West-Friesland In het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. De uitzendingen zijn elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.

Sinds vijf maanden is hij weer aan het werk, nadat hij is behandeld voor kanker. "Het belangrijkste is dat ik schoon ben, maar het energieniveau is nog niet wat het zou moeten zijn." Het liefst doet hij nu al weer de dingen die hij voor zijn ziekte ook deed. "Iedereen roept: wat is nou vijf maanden, reken maar op een jaar. Maar een jaar duurt mij veel te lang. Daar moet ik maar aan wennen."

Burgemeester Van Zuijlen geeft een update over zijn gezondheid - Sander Huisman / WEEFF