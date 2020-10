Burgemeester Enkhuizen heeft kanker: 'Blijf positief en ben vastbesloten om 100 te worden'

ENKHUIZEN - Bij de burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, is kanker geconstateerd. Dat schrijft hij in een bericht op Facebook. Vandaag begint hij aan een vijf weken durende kuur van chemo en bestralingen. Daarna wordt nog gekeken of een operatie noodzakelijk is.

“In Nederland krijgen jaarlijks 118.000 mensen kanker”, zo begint hij zijn tekst. "Sinds enige tijd weet ik dat ik tot die 118.000 behoor. Een donderslag bij heldere hemel - dat is het in elk geval. Hartstikke fit en energiek en tòch een ding in het lijf dat een ander belang heeft dan ik", schrijft de burgemeester.

De burgemeester zegt positief ingesteld te zijn. "Ik ben vastbesloten om 100 te worden. Met heerlijke mensen om mij heen; thuis èn in het werk." Al is nog wel onduidelijk wat de consequenties van de behandelingen zijn in het dagelijks leven. "Werken hoort bij mij, dus daar ga ik absoluut mee door. Al zal de kuur zeker beslag gaan leggen op mijn agenda en vermoedelijk ook op mijn conditie. We zien het wel. Gelukkig is de samenwerking binnen het college zo goed dat de wethouders zonder aarzeling een aantal taken van me hebben overgenomen en is ook ambtelijk de ondersteuning groot. Openbare orde en Veiligheid blijven mijn verantwoordelijkheid."

Afstand

Verder geeft de burgemeester aan voorlopig extra afstand te houden van mensen, omdat hij extra vatbaar is voor een coronabesmetting. Hij sluit zijn post af met: "U bent nog niet van mij af en daarom een toost op uw èn mijn gezondheid."

De redactie van NH Nieuws/WEEFF wensen de burgemeester veel sterkte toe!