West-Friese ambtelijke fusie nog geen succes: "geef ons de rust om er wat van te maken"

In 2015 startte de ambtelijke samenwerking. Er kwam één groot ambtenarenapparaat, maar de gemeenten bleven wel hun eigen beleid maken. Volgens burgemeester van Enkhuizen, en voorzitter van de SED-gemeenten, Eduard van Zuijlen kon het niet anders. "De gemeenten zijn op zichzelf te klein om aan de eisen die aan gemeenten gesteld worden te voldoen. Bovendien zou het moeten leiden tot een betere overheid voor de inwoners en vanaf 2019 een jaarlijkse besparing van 800.000 euro. Er zouden minder managers overblijven en de ambtenaren zouden zelfsturend zijn. Volgens de in april aangetreden directeur Chantal Minnaert een grote vergissing. Van Zuijlen vult aan: "Het is heel complex werk. En met zeven mensen vierhonderd man aansturen kan gewoon niet." 'Ik ben geschrokken van wat ik heb aangetroffen' Van Zuijlen, zelf inmiddels een jaar burgemeester in Enkhuizen, zegt dat het eigenlijk vanaf het begin al fout ging. "Ik ben geschrokken van wat ik heb aangetroffen, ik zou graag wat anders antwoorden, maar dat is gewoon zo. De organisatie is vanaf het begin met een bezuiniging op pad gestuurd. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Er waren alleen maar meer mensen nodig. Dus dat het fout ging, is voor de hand liggend. Wat het oplevert is kwaliteit, daar doe je het voor."

Er ligt inmiddels een verbeterplan waarin staat dat de kwaliteit in 2020 moet zijn verbeterd, en ook werd er nog eens 13,1 miljoen euro in de organisatie gepompt. "Het is nog steeds abstract, je kunt het ook niet heel concreet maken. Want wat is kwalitatief goed? We willen dat onze inwoners een hogere waardering geven voor wat we doen, dat is nu net onder het landelijk gemiddelde. Maar om heel eerlijk te zijn wil ik eerst dat onze medewerkers het naar hun zin hebben, dan wordt de kwaliteit van het werk ook beter."



'Criticasters laat ons met rust'

Directeur Minnaert merkt dat de medewerkers erg graag willen. "Het valt me op. Het zal de West-Friese mentaliteit zijn dat ze opnieuw de schouders eronder willen zetten. Dat is hoopvol", vertelt hij.

Volgens haar helpt het dan niet dat er veel kritiek komt op de organisatie. "Daarom zou ik een pleidooi willen houden: laat ons met rust. Het is voor medewerkers die knetterhard werken, en telkens een sneer krijgen niet motiverend. Dat trekt een wissel op mensen. Geef ons de ruimte om te bouwen aan die organisatie."



Maar hoe lang is er nog tijd nodig? En wordt het ooit nog wat met de ambtelijke samenwerking. Volgens zowel de directeur als de burgemeester is het antwoord daarop ja, al willen ze geen termijn geven hoelang het gaat duren voordat het op orde is.



Fusie naar één grote gemeente?

Andere opties zijn er volgens de burgemeester ook niet. Een terugkeer naar drie zelfstandige gemeenten is volgens hem geen optie, en ook een volledig fusie wordt voorlopig afgewezen door Stede Broec en Drechterland. En ook Van Zuijlen is kritisch. "Ik ben hier niet gekomen om te fuseren."