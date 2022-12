Antoon was dé ster van 2022: hit na hit en twee keer een volle Ziggo Dome

Geen Nederlandse artiest werd dit jaar vaker gestreamd op Spotify en vorige week trad hij twee keer op in een uitverkochte Ziggo Dome. 2022 nam voor rapper Antoon bizarre vormen aan. Een terugblik aan de hand van drie piekmomenten van de in Midwoud opgegroeide artiest.

Een jonge fan neemt een selfie met Antoon - Snertpop

Hitmachine Meest gestreamde artiest en track van 2022... Dankbaar ❤️, post Valentijn Verkerk - alias Antoon - eind vorige maand op zijn Instragram-account, met 222.000 volgers. Het is samen met zijn optredens in de Ziggo Dome hét uitroepteken achter een jaar met alleen maar muzikale hoogtepunten. In de zomer van 2021 maakt Nederland kennis met de rapper, die met de hits Hyperventilatie en Bootje de toon zet. Handige melodieën, met teksten die aanslaan bij - vooral - de jeugd. Het blijkt slechts een voorproefje van de artiest, want 2022 wordt een jaar waarin de hits zich in rap tempo opvolgen. In heel wat Nederlandse slaap- of huiskamers schallen de afgelopen maanden nummers als Vluchtstrook, Hallo, Hotelschool of Leuk. Liedjes die stuk voor stuk miljoenen keren worden beluisterd en van Antoon de populairste artiest van het land maakt. Begin mei is hij in de dagelijkse Top 50 op Spotify terug te vinden met vier nummers in de top 6. Een unicum.

Ziggo Dome In de zomer volgt het ene hoogtepunt het andere op. Clubshows zijn steevast uitverkocht en Antoon vindt zichzelf ineens terug op de grootste festivals van het land. Keer na keer gaat het dak eraf en wint hij duizenden fans voor zich. Een volgende stap laat niet lang op zich wachten. In het voorjaar volgt bij het programma van Humberto Tan de aankondiging voor een optreden in de grootste zaal van het land: de Ziggo Dome in Amsterdam. En wat blijkt? Er heerst een pure Antoon-mania in Nederland. Binnen 5 uur zijn de 17 duizend kaartjes verkocht. Dus volgt er een tweede show. De populariteit van Antoon is ongekend. Vorige week bezochten 34 duizend fans zijn show in de Amsterdamse zaal. Rijen vol gillende meisjes, die werden getrakteerd op een show boordevol verse hits. Op die avonden werd nog maar eens duidelijk: Antoon is de allergrootste artiest van 2022.

Met helikopter naar Midwoud Terug naar een zaterdag in september, op een weiland in Midwoud. Hordes meisjes verdringen zich bij de dranghekken, in de hoop op een foto van of met de superster. Antoon neemt uitgebreid de tijd en stopt pas als iedereen zijn of haar foto heeft. Antoon komt thuis. "Mijn dochter is jouw oppas nog geweest", zegt een vrijwilliger van het evenement tegen de superster. En: "Je was het leesmaatje van mijn broer Kick", zegt een lokale fan. "Oh ja, Kick. Die ken ik nog wel", zegt Antoon met een brede glimlach. "Doe hem de groeten!" Tekst gaat verder onder de foto.

Antoon landt in Midwoud - Snertpop

Onder toeziend oog van zijn trotse vader, oma en zusje ondergaat hij de aandacht. Antoon als ongekroonde koning van Midwoud. Zeker voor de jeugd, maar ook voor enkele moeders, die de schroom van zich af hebben gegooid. Giechelend: "Mag ik ook met je op de foto?" Antoon doet niet moeilijk. "Túúúrlijk!" Hij is inmiddels verhuisd. Het rustieke Midwoud is ingeruild voor de bruisende hoofdstad. Amsterdam dus. Toch behoudt hij zijn studio bij zijn ouderlijk huis. Op de dag van Snertpop vliegt hij met een helikopter over zijn studio en realiseert zich: "Bizar om te bedenken dat ik daar al die nummers heb geschreven die nu hits zijn."

Met een helikopter naar Midwoud, het dorp waar hij vandaan komt? Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen in het West-Friese dorp. Het plaatselijke festival Snertpop stelt alles in het werk om zijn eigen ster op het podium te krijgen. Maar, omdat er op die dag nóg twee optredens in het land staan gepland, is verplaatsing per helikopter de enige optie. Het past helemaal in het plaatje van dé muzikale ster van 2022.