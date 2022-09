Zanger Antoon dankzij helikoptervlucht toch op podium voor uitzinnige fans

Zanger Antoon groeide op in Midwoud en is de laatste jaren erg snel erg populair geworden. Hij trad op bij de Formule 1 in Zandvoort en kocht de Ziggo Dome binnen no time uit. 'Even' naar thuisbasis Midwoud om op festival Snertpop te zingen had dus nogal wat voeten in aarde.

Na aankomst deed Antoon een uitgebreide foto- en signeersessie met voornamelijk jonge fans. "Hè Antoon, jij was het leesmaatje van mijn broer!", vertelt een van de fans.

Antoon zelf vertelde tegen de organisatie dat hij het 'erg gaaf' vond om op te treden bij Snertpop.