De roots van Antoon: hoe een sprankelend kind uit Midwoud een superster werd

Ook in Midwoud, de plaats waar zanger Antoon opgroeide, is hij razend populair. De zanger – echte naam Valentijn (Tijn) Verkerk – scoort hit na hit en verkocht deze maand binnen vijf uur de Ziggo Dome uit. Ondanks een recente verhuizing naar Amsterdam, staat zijn studio nog steeds bij zijn ouderlijk huis aan de Midwouder Dorpsstraat. Op zoek naar de roots van Antoon: "Het was een heel sprankelend kind."

Midwoud telt slechts 2.340 inwoners. Het is daarom best gek om te bedenken dat later dit jaar Ziggo Dome twee keer vol zal staan met 17.000 enthousiaste Antoon-fans. Per show ruim zeven keer het aantal inwoners van het West-Friese dorp. Hit na hit, miljoenenen streams, een paar gouden platen en uitverkochte shows. De populariteit van Antoon kent momenteel geen grenzen. "Mijn broertje heeft vroeger met hem in de klas gezeten", vertelt een medewerker van de snackbar naast de SPAR in Midwoud. Een klein stukje verderop staat de voormalige basisschool van zanger Antoon: De Koet.

Juf Nel Jonker gaf les aan Tijn toen hij vier jaar oud was - Tom de Vos

"Het was een heel sprankelend kind", vertelt Nel Jonker, die nog altijd als kleuterjuf is verbonden aan de basisschool. "Op vierjarige leeftijd begon Tijn hier, op de kleuterschool. Hij was dol op bouwen." De oud-juf herinnert zich ook nog goed dat de zanger vanaf jongs af aan al uitblonk in communicatie. "Dat Tijn daarin goed in is, hoor je nu ook terug aan de woordkeuzes is zijn nummers." Berichtje Met het liedje 'Onweer' maakte de oud-leerling indruk op Juf Nel. "Het nummer gaat over zijn moeder, die helaas een paar jaar geleden is overleden", vervolgt ze. "Ik vond het zo mooi, dat ik hem een berichtje heb gestuurd. Dat kon hij waarderen."

Zanger Antoon had in zijn jongere jaren een grote passie voor bouwen - Nel Jonker

Dat zanger Antoon op muzikaal gebied als een supersonische raket gaat, blijkt des te meer nu de tweede show op 19 december ook al compleet is uitverkocht. De inwoners van Mid- en Oostwoud hopen dan ook dat 'hun' Antoon dit jaar nog een gaatje vrij weet te maken voor het festival Snertpop in Midwoud, dat in september wordt gehouden. "Ik denk dat Antoon geen idee heeft wat hij binnen veel gezinnen losmaakt", lacht een moeder van enkele fans uit Oostwoud, die de meeste nummers mee kan zingen. "Het zou geweldig zijn als hij weer komt optreden in zijn eigen dorp."