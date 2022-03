West-Friese strijd om nummer 1-hit: S10 ingesloten door hitkanon Antoon

Er is een heuse West-Friese strijd gaande in de hitlijsten. Midwouder Antoon bezet momenteel met maar liefst vier nummers de top 6 van de Spotify Top 50, een unicum. Wat ook uniek is, is dat de top 4 met de Hoornse S10 erbij compleet West-Fries is.

Antoon (midden) viert zijn nummer 1 hit 'Hallo' - Instrgram / @Antoonpb

Het succes van Antoon - de in Midwoud opgegroeide Valentijn Verkerk - kent geen grenzen. Hij ontpopt zich het laatste jaar als waar hitkanon. Antoon scoorde al grote hits met Hyperventilatie en Vluchtstrook (samen met Kris Kross Amsterdam en Sigourgey K) en staat nu met het nummer Hallo op de hoogste trede van de Spotify Top 50 én de Top 40. Zijn liedjes, gemaakt en geproduceerd in zijn studio in Midwoud, worden op Spotify miljoenen keren beluisterd. Zo staat Hyperventilatie op 33 miljoen streams en is Vluchtstrook bijna 30 miljoen keer beluisterd. Zijn optredens in de bekendste popzalen van Nederland zijn steevast uitverkocht en Antoon staat aan de vooravond van een hete festivalzomer, met onder meer Paaspop, Pinkpop en Zwarte Cross op de agenda.

Vorig jaar zette hij in zijn eigen dorp de feesttent van Snertpop nog volledig op zijn kop. Op 18 juni betreedt hij het podium tijdens Live in Hoorn. S10 Tussen het geweld van Antoon, houdt streekgenoot S10 zich goed staande. Haar nummer De Diepte, de inzending voor het Songfestival, staat momenteel op de derde plaats in de hitlijsten. Eerder werd ze van de nummer 1-positie afgestoten door... Antoon. Op social media maken ze onderling grappen over de 'strijd' die gaande is. Stien den Hollander - zoals S10 heet - is opgegroeid in Abbekerk en later verhuisd naar Hoorn. In mei vertegenwoordigt ze Nederland op het Eurovisie Songfestival.