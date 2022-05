Antoon-mania: zanger uit Midwoud verkoopt Ziggo Dome binnen vijf uur uit

De gekte rond de in Midwoud opgegroeide zanger Antoon lijkt geen grenzen te kennen. Zijn aangekondigde show in de Ziggo Dome – Nederlands grootste podium – was binnen vijf uur uitverkocht. Een tweede show is inmiddels aangekondigd.

Binnen 5 uur was de Ziggo Dome uitverkocht - Aangeleverd

Antoon is Nederlands populairste artiest van het moment. Hij scoorde de afgelopen tijd een aantal dikke hits, zoals 'Hyperventilatie', 'Bootje', 'Vluchtstrook', 'Hotelschool' en stond met 'Hallo' een aantal weken op nummer 1 in de Top 40. Vooral onder de jeugd worden zijn nummers miljoenen keren beluisterd via platformen als Spotify. Na een uitverkochte clubtour langs steden als Groningen, Utrecht en Tilburg, kondigde hij enkele weken geleden bij het televisieprogramma Humberto zijn grootste optreden tot dusver aan: in de Ziggo Dome. Dat vindt plaats op 17 december. Uitverkocht Binnen vijf uur waren alle 17 duizend kaarten verkocht. Voor degenen die teleurgesteld achterbleven, omdat ze te laat waren. Er komt een tweede show, op 19 december. Vorig jaar zette hij in zijn eigen dorp de feesttent van Snertpop in Midwoud nog volledig op zijn kop. Op 18 juni betreedt hij het podium tijdens Live in Hoorn.