Eerste schaatsende waaghalzen gespot op dun ijs in de Schoorlse Duinen

Het ijs is ondanks de vrieskou op veel plaatsen in de provincie nog veel te dun, maar vanmorgen op het Vogelmeer in de Schoorlse Duinen zijn de eerste schaatsliefhebbers al gespot.

De ijsdikte in Noord-Holland is op de plassen en sloten nog gevaarlijk dun, vertelde ijsmeester Jan Koene van Jisper IJsclub gisteren nog tegen NH Nieuws. "Het zal de komende week ook niet dik genoeg worden om te kunnen schaatsen."

"Ik wil zwemmen"

Toch kwam NH Nieuws-verslaggever Anne Klijnstra vanmorgen op het Vogelmeer in de Schoorlse Duinen al een aantal waaghalzen op schaatsen tegen. Dat leverde schilderachtige beelden op. Zo zien we een man, met de duinen op de achtergrond, moeiteloos over het bevroren water schaatsen. Een jongen krijgt zijn eerste schaatsles van z'n vader. Maar lijkt daar zelf weinig zin in te hebben: "Ik wil zwemmen", horen we hem zeggen.

Hoe lang de schaatspret nog duurt, is de vraag. Ook de komende nachten zet de vorst nog door, maar doordat de wind vanaf zee komt, zal het in gebieden dichter bij de kust minder hard vriezen.

Bekijk hier de video van de eerste schaatsers op het Vogelmeer in de Schoorlse Duinen vanmorgen: