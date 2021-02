Mooiste 'geheime' schaatsplek ligt in de duinen: "Fantastisch, een dikke 10"

SCHOORL - Je hebt het niet van ons, maar een van de mooiste schaatsplekken ligt toch echt in de Schoorlse Duinen. Je moet er wel even wat moeite voor doen, maar na een wandeling van een dik een halfuur heb je de plek middenin het duingebied bereikt. En daar ligt dan de crème de la crème voor de natuurijsschaatser.

"Ik vertel niet waar het is hoor, want anders wordt 't veel te druk", zegt een schaatser stellig. "Zo mooi, echt fantastisch de omgeving ook. Een dikke 10", vindt een ander. "En het ijs is ook goed genoeg, een 8."

Vanmiddag waren er tientallen schaats-fijnproevers op het zonovergoten Vogelmeer (🤫), die met volle teugen genoten.