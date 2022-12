Arie en Angel wagen eerste meters op het IJsselmeer: "Het ligt er prachtig bij"

Het ijs is op veel plekken nog te dun, maar de eerste meters op het IJsselmeer zijn een feit. Arie Klaver uit Medemblik leeft voor het schaatsen op natuurijs en waagde vanochtend een kansje bij het Nesbos: "Maar na vijf meter schaatsen had ik al natte sokken."

Na een uur struinen langs het IJsselmeer vond Arie Klaver een geschikt plekje om te gaan schaatsen. Hoewel zijn hondje Angel daar kennelijk anders over dacht. "Die voelde de nattigheid al toen ik het ijs opstapte", zegt hij lachend. "Hij begon zelf in mijn hand te bijten en mij terug te trekken."

Maar de kriebels waren te sterk, dus gingen de schaatsen aan. De pret was van korte duur. "Na vijf meter schaatsen had ik al natte sokken. Gelukkig had ik een droog paar bij mij. Er ligt prachtig ijs, alleen jammer dat het nog te dun is. Ik ben blij dat ik een paar slagen op het ijs heb kunnen maken."

Eén ding is zeker: morgenochtend is hij ook weer van de partij. Waar hij dan zijn geluk gaat beproeven, houdt Arie nog even geheim. "De kriebels die ik had, zijn uitgekomen: als ik maar op het natuurijs sta."