IJsmeester Koene: "IJs is 1,5 centimeter dik en levensgevaarlijk"

De ijsdikte in Noord-Holland is op de plassen en sloten nog veel te dun om te kunnen schaatsen. Dat zegt ijsmeester Jan Koene van Jisper IJsclub. "Het zal de komende week ook niet dik genoeg worden om te kunnen schaatsen."

Volgens de 75-jarige ijsmeester is het nu onverantwoord om het ijs op te gaan. Hoe kan het dat we soms op televisie en social media wel mensen zien schaatsen? "Omdat je natuurlijk wel op een ondergelopen weiland of ijsbaan kunt schaatsen, maar hier in de polder op natuurijs is het echt niet te doen. 1,5 centimeter is levensgevaarlijk. Nu kan het de komende dagen misschien nog tot 3 centimeter aangroeien, maar ook dat is nog steeds te dun. Je zakt er gewoon doorheen," aldus Koene.

Elfstedentocht

Jan Koene heeft nog geen last van schaatskoorts. "De media zijn knettergek geworden. Zodra het begint te vriezen hebben jullie het over de Elfstedentocht, maar dat is helemaal niet aan de orde. Ik hoop zelf ook dat we hier in onze streek weer eens de Bannetocht zouden kunnen organiseren. Dat is tien jaar geleden voor het laatst geweest. Dan staan er 20 á 25-duizend mensen op het ijs, maar ook dat ik zie voorlopig niet gebeuren. Volgens weerman Jan gaat het aan het einde van de week alweer dooien."