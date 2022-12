IJspret voorlopig nog op kunstijs, maar: "Ik heb al ontelbaar veel rondjes gemaakt"

Drie nachtvorsten en er wordt al druk geschaatst in het centrum van Den Helder. Na twee jaar afwezigheid staat er eindelijk weer een kunstijsbaan in de Beatrixstraat. Het lijkt een opmaat voor het schaatsen op natuurijs. Veel ijsclubs hebben de velden onder water gezet en de meeste liggen al dicht, al is het ijs nog niet dik genoeg. Daarom eerst maar oefenen op het kunstijs. En dat het kunstijs is doet er niet toe: "Heel leuk dat het weer kan. We zijn echt schaatslandje, dus daar houden we van."

Syenna, Landis en Beata genieten op de kunstijsbaan in de Beatrixstraat - Jurgen van den Bos / NH Nieuws

"Ik heb al ontelbaar veel rondjes gemaakt en ik kan al een paar pirouettes maken", vertelt Syenna. Ze is met haar broertje Landis en Beata op de schaatsbaan. Beata heeft geen schaatsen om. "Ik heb vroeger wel veel geschaatst op natuurijs, maar nu durf ik niet meer." En Landis is al blij dat hij nog staat. Hij is net aan het leren schaatsen. "Het gaat goed." Het gaat zeker goed, zegt Jan Mooij van de lokale ondernemersvereniging die opnieuw voor de ijsbaan heeft gezorgd. "Het is een daverende start en ongelofelijk druk. We hebben lang getwijfeld want energieprijzen en corona. Maar alles is open; de schouwburg, de zwembaden, dus zeiden we: bewegen en lekker sporten." Dik en veilig Dat het ook al lekker vriest voor de natuurijsbanen vindt Mooij helemaal niet erg. "Het wordt daardoor alleen maar drukker hebben we de voorgaande jaren gemerkt. En hier is het sowieso altijd veilig, want je kunt niet door het ijs zakken." Toch vindt Syenna het natuurijs net iets leuker dan de kunstijsbaan: "Vorig jaar hebben we bij Quelderduijn geschaatst en toen gingen we ook sleeën. Natuurijs is leuker, want daar is het groter, maar dan moet het ijs wel dik genoeg zijn en veilig."

Jesse en zijn moeder Irene zijn blij dat ze weer kunnen schaatsen - Jurgen van den Bos / NH Nieuws

Tussen de snelle schaatsers door komt Jesse aangeschoffeld met een grote oranje hulp-'zeehond'. Zo blijft hij goed overeind. "Het goed hoor, maar ik heb het al lang niet meer gedaan, omdat de schaatsbaan er lang niet is geweest." Jesse hoopt binnen een uurtje toch zonder hulp rondjes te kunnen maken. En straks op natuurijs. "We hebben een slot achter het huis en dan kunnen we daar schaatsen. Maar ook fijn als het warm is, want dan kun je lekker zwemmen." Irene, de moeder van Jesse, bindt later de schaatsen onder op de kunstijsbaan. "Eerst moet Jesse zelf kunnen schaatsen. Twee jaar geleden schaatste hij nog zonder hulp. Heerlijk, ik heb vroeger heel veel geschaatst. Ik kan eigenlijk alleen op noren, maar dat mag hier niet, maar we wonen in de Boatex-wijk aan het water en straks kunnen we hopelijk vanaf de steiger schaatsen. Het begint al aardig dicht te vriezen."

Jurgen van den Bos / NH Nieuws