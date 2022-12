Sinds twaalf jaar weer kans op ijspret in december: 'Maar dan moet het dinsdag en woensdag goed vriezen!'

Het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat we woensdag (heel kort) de schaatsen onder kunnen binden, meldt weerman Jan Visser. Voor het eerst in twaalf jaar wordt het namelijk weer flink koud in december.

Adobe Stock

Dinsdag en woensdagochtend vriest het licht tot matig met temperaturen tot -3 graden. De laatste keer dat de decembermaand ouderwets koude temperaturen aangaf was in 2010, aldus Visser. “Als het meezit en de ijsmeesters het ijs sterk genoeg vinden, kunnen we misschien schaatsen op ondergelopen weilanden of sintelbanen”, vertelt de weerman. “Maar dan moet het dinsdag en woensdagochtend wel echt vriezen.”

Extra koud De laatste keer dat het overdag vroor was in februari 2021. Jan Visser: “Tijdens deze zogeheten ijsdagen vroor het de hele dag. Ook was er sprake van sneeuwjacht (sneeuwval die door de wind wordt voortgejaagd, red.).” Komende dinsdag en woensdag schijnt de zon overdag en is er weinig wind, waardoor de gevoelstemperatuur hetzelfde is als de temperatuur die de barometer aangeeft. “Wel kunnen er woensdag winterse buien vallen, in de middag verwacht ik temperaturen tussen de 3 en 5 graden”, aldus Visser. In Wijk aan Zee, de duingebieden, Haarlemmermeer en 't Gooi wordt het waarschijnlijk extra koud, verwacht hij.

"Woensdag kan het plaatselijk glad worden door de winterse buien, maar door de droge lucht valt het de rest van de week mee" Jan Visser

Plaatselijk glad De mogelijke ijspret is waarschijnlijk van korte duur: donderdag en vrijdag lopen de temperaturen alweer op. En hoewel onder andere de gemeente Bloemendaal al heeft aangegeven preventief te gaan strooien om bevriezing van wegen tegen te gaan, denkt Visser dat de kans op gladheid klein is. “Woensdag kan het plaatselijk glad worden door de winterse buien, maar door de droge lucht valt het de rest van de week wel mee.” Of die winterse buien aanhouden en we in de provincie kunnen uitkijken naar een witte kerst? “Kerstmis is nog ver weg, maar de kans lijkt klein. De aanloop naar Kerstmis wordt in ieder geval vrij zacht.”