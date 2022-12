Schaatsen volgende week? IJsclubs hebben altijd hoop: "Het kriebelt"

Zou het dan echt gaan gebeuren volgende week? Dat er geschaatst kan worden in de provincie. Bij menig ijsclub begint het al serieus te kriebelen. In Sint Pancras ligt de baan klaar, en "kunnen we binnen een uur open." Ook in De Rijp is er hoop: "De weerprofeten zeggen het hè, maar eerst maar zien hoor."

Ook in De Rijp zijn ze er klaar voor. Secretaris Slooten houdt nauwlettend de meteorologische statistieken in de gaten en volgt de weerberichten. "Als het goed vriest dan kan meestal als eerste de ijsbaan bij de haven naast de Meelzak open. Daar is het windstil."

Toch blijven beiden nuchter. "Ik heb zelf de kriebels nog niet", erkent ijsclubvoorzitter Veldboer. "Maar binnen het bestuur is het er wel. Alles is klaargezet mocht het gebeuren: bezem- en veegmachines, sneeuwblazers. Het waterpeil op de ijsbaan staat zo laag mogelijk om het dichtvriezen te bevorderen. Als nodig kunnen we binnen een uur de grote baan openen."

In Sint Pancras ligt ook een krabbelbaantje klaar. "Daarvoor moet de vorst in de grond zitten. Als het dan vriest dan sproeien we de tegels, en hebben we een baantje voor de kinderen."

"We zijn er ook wel aan toe", geeft Pancrasser Veldboer toe. "Het is alweer een winter geleden en toen hadden we ook te maken met coronaregels. Hier op de grote baan mochten elk uur honderd mensen. Dat is natuurlijk niet heel gezellig."

"Voor een Eilandspoldertocht is 15 cm dikte nodig. Dat zit er zeker niet in"

Van de 'tocht der tochten' in De Rijp en omgeving komt het er voorlopig sowieso niet. "Nee, voor de Eilandspoldertocht heb je echt serieus ijs nodig van zo'n 15 centimeter dik. Dat zit er zeker niet in", zegt Piet Slooten. "En schaatsijs in december is trouwens ook wel heel vroeg in het seizoen. Het is heel lang geleden dat er vóór Kerst op het ijs gestaan is."

De laatste keer dat er op natuurijs geschaatst kon worden was in februari 2021. NH Nieuws was toen ook live in De Rijp: