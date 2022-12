Winters weer op komst: vrieskou en een enkele sneeuwbui

Hoewel Rijkswaterstaat paraat staat voor een drukke avondspits, ligt die drukte in onze provincie niet aan het weer. "De buien zullen tegen die tijd weg zijn en de mist begint pas midden in de nacht. Ook ligt de temperatuur pas na de spits beneden het vriespunt", vertelt de weerman.

Vannacht is er sprake van lichte vorst en morgen overdag zal de temperatuur rond de 2 graden liggen. "Zaterdag is er sprake van langdurige mist en gladheid", waarschuwt Visser. "Ik gok dat het verkeer daar niet zoveel last van heeft, in het weekend is er doorgaans minder verkeer." Visser vertelt dat de temperatuur na het weekend nog verder af zal nemen.

Sneeuw

"Overdag kan het -1 graden worden", voorspelt hij voor begin volgende week. "En 's nachts wordt het zo'n 5 tot 6 graden onder nul." Visser verwacht niet dat er een dik pak sneeuw komt te liggen. "Er kan weleens een sneeuwbui vallen, maar het is overwegend droog." Of de ijzers binnenkort onder gebonden kunnen, kan de weerman nog niet zeggen. "Met mist groeit er geen ijs en daarna is het nog te onzeker."

Volgens Jan Visser past dit weerbeeld bij de tijd van het jaar. "Als het doorzet hebben we de eerste koude december in jaren", vertelt hij. Hoelang de kou aanhoudt, kan hij nog niet zeggen. "Verder voorspellen dan halverwege volgende week is koffiedik kijken."