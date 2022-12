Schaatsen op natuurijs? Spaarndam maakt zich klaar: 'Telefoon staat roodgloeiend'

De schaatsclub van Spaarndam, Nova Zembla, is al in oktober begonnen met de eerste voorbereidingen voor de natuurijsbaan aan de Slaperdijkweg. Met een beetje geluk kan er nu donderdag al geschaatst worden. "Als het zo koud blijft en het gaat niet sneeuwen, hebben we de ideale omstandigheden. Dan verwachten we ook wel een paar duizend mensen donderdag", vertelt Jesse van Duijn, bestuurslid van de schaatsclub.

Afgelopen winter kon er niet geschaatst worden in Spaarndam, maar daar komt mogelijk deze week nog verandering in. De telefoon staat roodgloeiend bij de schaatsclub. "Ik heb net weer iemand gesproken die vroeg wanneer er geschaatst kan worden en ook een school wil graag komen schaatsen. We zien ook dat er zich weer meer mensen aanmelden bij de club om lid te worden."

"Hebben 8 cm ijs nodig, we willen niet dat ze door het ijs zakken" Jesse van Duijn, schaatsclub Nova Zembla.

Het hangt allemaal af van de vrieskou de komende dagen en nachten. Er is vandaag nog geen officiële ijsmeting gedaan, maar Jesse denkt dat er nu ongeveer 1 centimeter ijs ligt. "Als het onder nul blijft, kan het hard gaan. Maar we hebben wel een centimeter of 7 a 8 nodig voor alle schaatsers die komen. We willen natuurlijk niet dat ze erdoorheen zakken." Dorp loopt uit Op dinsdagmiddag is het nog rustig bij de plek waar mogelijk over twee dagen geschaatst kan worden. De Spaarndammers zelf verheugen zich enorm op een paar dagen ijspret en als het zover is loopt het hele dorp uit. Tekst gaat verder onder de video.

De meeste Spaarndammers gaan naar de ijsbaan als die open is, ook de mensen die zelf niet schaatsen. - NH Nieuws

Morgen verwacht Jesse van Duijn nog geen schaatspret, maar in de loop van donderdag zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. De schaatsclub maakt via hun website en Facebook bekend als de schaatsbaan opengaat. "Hier in het dorp gaat het nieuws wel snel hoor, want de baan ligt naast een drukke weg, dus iedereen ziet 't ook wel. Maar als er eenmaal geschaatst kan worden, komen mensen uit de hele regio. Iedereen is welkom."