Eerste laagje ijs op de baan: "Straks weer schaatsen onder, wanten aan en muts op"

'It giet oan' zal voorlopig nog niet klinken, maar na de afgelopen weersvoorspellingen hebben veel natuurijsbanen in de regio hun velden wel al onder water gezet. Na twee nachten lichte vorst ligt de ijsbaan in Anna Paulowna zelfs al helemaal dicht. "Het is nog niet veel, maar alle beetjes helpen", klinkt ijsmeester Arjan Rempt hoopvol.

Het is even zoeken naar de prikstok om het ijs te meten, want het is al weer bijna twee jaar geleden dat er geschaatst kon worden op de ijsbaan in Anna Paulowna. Het kraakt licht als het ijzer van prikstok het ijs doorboort. "Het zal een halve centimeter zijn", verzucht Arjan Rempt. "Niet zo heel veel, maar het begin is er en als het zo door zou blijven vriezen krijgen we hier een prachtige baan. Hier midden in het dorp; wat wil je nog meer?"

Een kleine club vrijwilligers zorgt ervoor dat de baan in goede conditie komt en Arjan Rempt heeft er zin in. Het is één van de grootste natuurijsbanen in de Noordkop, vertelt Rempt. "Er is een hardrijdersbaan, een krabbelbaan en achterin kunnen ze ijshockeyen. Ik zie het al helemaal voor me. Dat is het mooiste, die saamhorigheid die je dan weer krijgt als je de schaatsen onderbindt, de wanten aantrekt en de muts opzet. Dat is het leukste."

Waarom nou?

Minder leuk is dat op sommige plekken aan de rand van de baan al wat rare oneffenheden te zien zijn aan het ijs. Rempt constateert dat het ijs al is stukgelopen. "Waarom nou? Zonde! Wil je met z'n allen kunnen schaatsen, moeten ze niet de baan verzieken. Als het gaat vriezen, ga dan klooien op de boerenslootjes maar niet op de ijsbaan. Dat is van ons."